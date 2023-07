„Twist & Shout“ im Neulengbacher Stadtkeller

Im Rahmen der Ausstellung „Die 60er Jahre - eine Generation im Aufbruch zwischen Kennedy, Beatles und Flower Power“ fand eine Interviewrunde im Neulengbacher Stadtkeller statt. Unter dem Titel „Twist & Shout“ interviewte Ausstellungsinitiator Hannes Etzlstorfer Hubert Schorn und Georg Clam-Martinic. Unterhaltsam und informativ gaben die beiden Einblicke in ihre Tätigkeit und ihre Begegnungen mit Prominenten und Stars.

Karl Satzinger erzählte eine Episode am Fußballplatz, die er vor Jahren gemeinsam mit Hubert Schorn erlebte: er verstrickte einen Aufseher in ein Gespräch, sodass Hubert Schorn unbemerkt nach einem Fußballmatch den Spielern in die Kabine folgen konnte. Mit seinem bereits fertig gemalten und unter dem Arm zusammengerollten Bild von einem Fußballer konnte er so eine Signatur erbitten.

Im Anschluss signierten die beiden prominenten Gäste, die durch zur die Zurverfügungstellung vieler Exponate einen guten Teil zum Gelingen der Ausstellung beitragen, die Broschüre aller Anwesenden und unterhielten sich noch lange angeregt bei einem guten Gläschen Wein und Aufstrichbrötchen. Rund 50 Gäste waren bei dem unterhaltsamen Abend dabei.

Stadträtin Maria Rigler, die den Abend eröffnet hatte, ernannte der Kurator der Ausstellung zur Festspieldirektorin von Neulengbach, da die kleine Stadt im Wienerwald ein so vielseitiges Kulturangebot habe wie bekannte Großstädte.