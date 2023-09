„Udo Jürgens Story“ begeisterte in Neulengbach

„Glauben Sie nicht an Wettervorhersagen“, eröffnete Christa Berger die Udo Jürgens Story etwas atemlos, denn in letzter Sekunde musste wegen eines blitzartig aufgetretenen Regenschauers kurz vor dem Beginn noch alles umdisponiert werden und der Lengenbacher Saal als Veranstaltungsort herhalten. Und der war bis auf den letzten Platz besetzt.

„Für mich ist und bleibt Udo Jürgens ein Friedensbotschafter“, erklärte Gabriela Benesch, die für eine tolle Umrahmung mit spannenden, humorvollen Geschichten und Anekdoten aus dem Leben des großartigen Künstlers sorgte. Das Publikum erfuhr etwa, wie es zu Texten, zu Melodien oder Titeln der Songs kam, und es gab auch so einige lustige und amüsante Begebenheiten aus dem Leben Udo Jürgens'.

„Wenn ich die Augen zumachte, glaubte ich, Udo Jürgens selbst zu hören“, zeigte sich eine Innermanzingerin höchst begeistert und sie genoss, wie die vielen anderen Besucher und Besucherinnen die Lieder, wie „5 Minuten vor zwölf“, Heute beginnt der Rest Deines Lebens“, „Zeig mir den Platz an der Sonne“, „Griechischer Wein“, „Mit 66 Jahren“ oder etwa „Und immer wieder geht die Sonne auf“.

Die Idee zur Show hatte Erich Furrer anlässlich eines gemeinsamen Besuches mit Gattin Gabriela Benesch bei der Tochter von Udo Jürgens, Jenny, in Mallorca. Zum ersten Mal wurde die Show im Jahr 2017 von den beiden präsentiert. Alex Parker, der sich seit seinem 9. Lebensjahr mit Liedern des großartigen Sängers befasst, wurde 2019 engagiert. Er begleitet sich als ausgebildeter Pianist, wie der Künstler einst, selbst am Klavier. Inzwischen wurde die „Udo Jürgens Story“ in über 200 Städten in Deutschland, der Schweiz und Österreich gespielt, weitere 90 Konzerte sind im Rahmen der dritten Tournee fixiert.

