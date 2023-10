Kirchstettener präsentieren eigene Auden-Broschüre

Die Leiterin des Kulturstammtisch, Victoria Zimmerl-Panagl, freute sich, dass eine große Zahl interessierter Besucher der Einladung zur Präsentation folgte. Am Programm stand ein höchst informativer und kurzweiliger Vortrag der Literaturwissenschaftlerin Sandra Mayer und ihres Kollegen Timo Frühwirth, die an der Akademie der Wissenschaften in Wien zu W.H.Auden forschen. Im von Marcel Chahrour gekonnt moderierten Gespräch referierten sie über brandneue Erkenntnisse rund um den Autor Auden und seine Zeit in Kirchstetten und animierten so manchen Besucher, selbst auch aus persönlichen Erinnerungen an den internationalen Lyrik-Star zu erzählen.

Paul Horsak las zwischendurch literarische Texte, die von Autoren und Autorinnen des Kulturstammtisch eigens für die Auden-Broschüre geschrieben wurden, was ein buntes Spektrum an Annäherungen an den großen Literaten ergab.

Bei einem von Margarete Maron bestens vorbereiteten Buffet und gutem Wein wurden die Gespräche noch vertieft, und viele freuten sich schon darauf, in Ruhe in der neuen Auden-Broschüre zu lesen. Interessenten können die Broschüre auch über die Kontaktmöglichkeit auf der Homepage des Vereins ZeitZeigen oder des Kulturstammtisch erwerben.