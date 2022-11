Der 15. Maria Anzbacher Advent war ein voller Erfolg

Der Besucheransturm war überwältigend beim 15. Maria Anzbacher Advent, denn nach drei Jahren gab es endlich wieder diese Veranstaltung. Das Aktionsteam bestand aus Maria Künstler, Bürgermeisterin Karin Winter und Gemeinderäten Cony Künstler, Benedikt Peter und Maria Endemann-Kreinige.

Die FF Unter-Oberndorf unter der Leitung von Kommandant Robert Gruber bot die traditionellen Wienerschnitzel in der Semmel mit Glühmost und Früchtebrot an. Am Abend gab es eine Verlosung.

