In der Gemeinde haben in den letzten Jahren etliche Gasthäuser ihre Pforten geschlossen. Auch das beliebte Gasthaus Schmölz in der Katastralgemeinde Klamm war vor der Schließung bedroht, da der langjährige Besitzer Josef Schmölz in Pension ging und keinen Nachfolger fand. Maurer Alois Matzinger rettete das Wirtshaus für die Bevölkerung . „Es ist mir wichtig, dieses Gasthaus als einen Ort des Treffpunktes und der Kommunikation in Klamm zu erhalten“, waren seine Beweggründe, vor vier Jahren dieses Gasthaus zu kaufen.

Mit viel Fleiß legte er auch die Konzessionsprüfung für das Gastgewerbe ab. Doch noch immer geht er seinem Brotberuf als Maurer nach. Daher hat das Gasthaus nur am Freitag und Samstag geöffnet. Etliche Monate war das Gasthaus geschlossen, nun ist es wieder offen. „Dieses Wirtshaus darf nicht sterben“ , legt sich der beliebte Wirt fest und freut sich auf seine Stammkunden.