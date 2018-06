Vollgesteckt war am Freitag die Bücherei, als die Neulengbacherin Magda Woitzuck eine Lesung aus ihren Werken gab.

Sie ist bereits durch ihre Bücher, zahlreiche Kurzgeschichten und Veröffentlichungen in Anthologien, vor allem aber für ihre Hörspiele im ORF bekannt. Die junge Autorin bekam bereits zahlreiche Preise, Auszeichnungen und Stipendien. Unter anderen ist sie eine Gewinnerin des Ö1 Literaturbewerbes „Aber sicher“ sowie des europäischen Preises „Prix Europa Special Commendation“.

Woitzuck gestaltete in der vollen Bibliothek eine überaus lebendige Lesung aus ihrem Roman „Über allem war Licht“ und aus der Trilogie „Ellis“, beides mit eher schwerer Thematik. Zum Abschluss brachte die Autorin das begeisterte Publikum mit ihrem lustig-skurrilen „Walskandal“ in einer Anthologie der Literaturedition NÖ zum Lachen. Großes Interesse fanden die Besucher an den vielen Erfahrungen der Neulengbacherin in der Autorenszene und ihre Erfahrungen bei Recherchearbeiten. Beides führte zu einer angeregten Diskussion. Magda Woitzuck schenkte der Bücherei einige ihrer Bücher.