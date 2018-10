„Gesunde Menschen in einer gesunden Gemeinde brauchen eine gesunde Ernährung.“ Mit diesen Worten eröffnete Bürgermeister Helmut Lintner am Donnerstag den Direktvermarktergipfel im Hotel zur Post. Viele Landwirte und Produzenten von gesunder Ernährung folgten der Einladung und diskutierten angeregt, wie in der Gemeinde die zukünftige Direktvermarktung ausschauen kann. „Mein Ziel ist es, die Produkte unserer Bauern durch Selbstvermarktung so gut es geht auszureizen. Das beginnt mit der aktiven Einbindung der Bevölkerung, weil die Produkte auch gekauft werden müssen“, erklärte der Ortschef.

Gemeinderat Michael Wochner sagte: „Die Bevölkerung will saisonale Frischware und bäuerliche Spezialitäten aus Laaben entdecken. Kurze Transportwege, direkter Kontakt zum Produzenten, das schafft Vertrauen in unsere Bauern.“

An die anwesenden Produzenten wurde eine Liste durchgegeben mit der Frage, welche bäuerlichen Produkte angeboten werden können. Von Fleisch über Gemüse, Schafkäse, Strudel bis hin zu Apfelmost, Dirndlschnaps und Tee reichte die lange Palette. Nun geht es an die Vermarktung.

Leaderobmann Josef Ecker erklärte, dass es für derartige Projekte Förderungen über Leader geben kann: „Um dieses vielfältige Angebot zu bündeln brauche ich aber auch eine Struktur, eine Gemeinschaft, da muss es auch Verantwortliche geben.“

Roland Schaufler stellte fest, dass man jetzt schon die vierte Sitzung absolviere, ohne weiterzukommen: „Es hat sich noch niemand gefunden, der die Verantwortung für das Projekt übernimmt. Wir treten am Stand.“ Wie die Vermarktung im Ort aussehen soll, ist noch unklar.

Bauernmarkt oder Container?

Bürgermeister Helmut Lintner plädiert für einen wöchentlichen Bauernmarkt am Hauptplatz. „Das würde das Ortsleben sehr beleben und auch viele Leute aus benachbarten Gemeinden und dem Wiener Raum nach Laaben bringen“.

Eine andere Variante wäre, die Produkte in den einheimischen Geschäften anzubieten. Auch eine Container-Lösung wurde angedacht: In diesem Fall wäre kein Personal erforderlich, im Waldviertel funktioniere das sehr gut, hieß es.

Investitionen sind in jedem Fall notwendig. Bürgermeister Helmut Lintner sicherte finanzielle Unterstützung seitens der Gemeinde zu.

Zunächst geht aber die Suche nach Verantwortlichen weiter, die dieses Projekt übernehmen.