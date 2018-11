Mit 2,2 Promille war eine junge Frau an einem Nachmittag im Sommer mit dem Auto unterwegs, bei einer Verkehrskontrolle legte sie sich mit der Polizei an. Wegen versuchten Widerstands gegen die Staatsgewalt steht sie jetzt in St. Pölten vor dem Richter. Drei Polizisten sind als Zeugen geladen.

Sie habe in der Mittagspause zwei Bier und nach der Arbeit beim Würstelstand noch zwei Bier und zwei Spritzer getrunken, sagt die Beschuldigte bei der Verhandlung am Landesgericht St. Pölten aus. Auf der Heimfahrt telefonierte sie, deswegen wurde sie von der Polizei angehalten. „Ich habe Alkoholgeruch wahrgenommen und die Frau zum Alkohol-Vortest aufgefordert“, schildert ein Beamter der Polizeiinspektion Altlengbach. Ergebnis: 2,2 Promille. Also wurde die Lenkerin noch zum Alkomat-Test gebeten.

„Es ist ein Wahnsinn, wie Sie sich aufgeführt haben. Ich mache meinen Job schon 15 Jahre, aber so etwas habe ich noch nicht erlebt.“ Der Richter zur Beschuldigten

Als die Beamten ihr Auto von der Straße wegfahren wollten, eskalierte die Amtshandlung. Die Alko-Lenkerin wollte selbst mit dem Wagen wegfahren, beschimpfte die Polizisten, versetzte ihnen Fußtritte, bedrohte sie mit dem Umbringen: „Dich mach ich kalt, dich merk ich mir“, soll sie gesagt haben. Und: „Ich brech‘ dir das Genick.“ Genau erinnern könne sie sich an ihre Äußerungen nicht, sagt sie bei der Verhandlung.

„Sie ist komplett ausgezuckt“, berichtet einer der Polizisten. Die Frau wurde festgenommen, Handfesseln wurden ihr angelegt. Als sie dann mit einem Bus in die Polizeiinspektion gebracht wurde, versuchte sie noch, einen Polizisten zu beißen.

Schon einmal ist die Frau der Exekutive aufgefallen, da war sie als Beifahrerin alkoholisiert und beschwerte sich, weil ihr Arbeitskollege von der Polizei kontrolliert wurde. „Sie war sehr ausfällig“, erinnert sich ein Beamter.

Wie es sein kann, dass eine junge Frau am Nachmittag so stark alkoholisiert ist, wundert sich der Richter: „2,2 Promille. Das ist massiv.“

Sie habe private Probleme gehabt, erklärt die Beschuldigte: „Ich war fertig an dem Tag.“ Dass man ihr den Führerschein auch noch wegnehmen wollte, habe ihr den Rest gegeben: „Da bin ich ein bisschen ausgehakelt.“

Der Richter geht davon aus, dass die junge Frau psychische Probleme hat: „Es ist extrem, was sich da abgespielt hat. Sie realisieren nur bedingt, wie sie sich benommen haben.“

Die bisher unbescholtene Frau bekennt sich schuldig, zeigt sich aber wenig einsichtig. „Seien Sie nicht so patzig“, wird sie vom Richter einmal ermahnt.

Die Angeklagte wird wegen Widerstand gegen die Staatsgewalt schuldig gesprochen. Bis zu drei Jahre Freiheitsstrafe könnten für das Delikt verhängt werden. Die Frau kommt mit einer bedingten Freiheitsstrafe von zehn Monaten davon. Probezeit drei Jahre. Der Richter ordnet außerdem Bewährungshilfe an und empfiehlt eine Psychotherapie.