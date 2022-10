25 Jahre „Ciúnas“: Musikgruppe feiert Jubiläum

Jubiläumskonzert im Lengenbacher Saal in Neulengbach am 9. Oktober um 18.30 Uhr im Lengenbacher Saal in Neulengbach mit:

Eddie McLachlan (Gitarre, Bouzouki, Spoons, Gesang)

Peter Aschenbrenner (Flöte, Whistles, Saxophon, Bodhrán, Gesang)

Toni Burger (Geige, Mandoline, Spoons, Maultrommel)

Tibor Kövesdi (Bass)

Agnes Milewski (Gesang, Gitarre)

Konzertinfo:

Eintritt: Spende 27 Euro.

Karten sind erhältlich bei Austria Shirt in Altlengbach, Reservierungen auch unter contact@ciunas.at möglich.