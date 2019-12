Fast 30 Jahre lang leitete Peter Aschenbrenner die Musikschule Laabental. Jetzt – nach dem Adventkonzert – verabschiedete sich der langjährige Direktor in die Pension und übergab an seine Nachfolgerin Agnes Zehetner.

Aschenbrenner hatte den Schritt in die Pension schon vor zwei Jahren geplant. „Eine gewisse Last ist von mir gefallen. Auch weil ich nicht mehr ganz gesund bin“, meint der Direktor im NÖN-Gespräch. Die Entscheidung hinterlässt bei ihm ein lachendes, aber auch ein weinendes Auge. „Ich habe sehr gerne mit den jungen Menschen zusammengearbeitet. Die musikalische Weiterentwicklung der Kinder zu sehen und vor allem zu hören, hat mir große Freude bereitet. Diese Zusammenarbeit fällt jetzt weg“, sagt Aschenbrenner. Die talentierten Kinder weiterzubringen und den weniger talentierten Kindern trotzdem Freude an der Musik zu vermitteln, habe er sich zur Aufgabe gemacht.

1991 wurde eigene Musikschule gegründet

Begonnen hat alles im Jahr 1991. Der damalige Bürgermeister Alois Goiser hat sich nach Unstimmigkeiten mit Neulengbach dazu entschieden, gemeinsam mit Neustift-Innermanzing und Brand-Laaben, eine eigene Musikschule zu gründen. Acht Lehrer und 149 Schüler waren es damals. Aschenbrenner konnte als Musikschulleiter gewonnen werden und war am Aufbau der Musikschule maßgeblich beteiligt. Mittlerweile unterrichten 15 Lehrer an der Schule, 330 Schüler der drei Laabental-Gemeinden können aus über 30 verschiedenen Fächern auswählen. „Bei uns kann man zum Beispiel die Basisinstrumente, wie Klavier oder Gitarre, lernen, aber auch Musik am Computer. Dabei wird mit Musiksoftware gearbeitet“, erklärt Aschenbrenner, der seit 1981 in Altlengbach lebt und ursprünglich aus Pressbaum ist.

Besonders stolz ist er auf die Leistungen seiner Schüler bei nationalen und internationalen Wettbewerben. Außerdem wurde der Schule auch der Status „Popularmusik-Schwerpunkt“ zuerkannt – auch weil sich der Direktor selbst für Popularmusik und Jazz begeistert. Aschenbrenner spielt in einigen Musik-Formationen, wie Gandalf oder Ciunas. Das will er auch in der Pension fortführen. „Musiker gehen ja erst in Pension, wenn sie nicht mehr spielen können“, schmunzelt der Musikschulleiter.

„Musiker gehen ja erst in Pension, wenn sie nicht mehr spielen können.“ Peter Aschenbrenner

Mit Musik ist der Altlengbacher schon früh in Berührung gekommen. Seite Mutter hat Klavier und Orgel gespielt und auch sein Vater hat sich mit Instrumenten beschäftigt. Die Eltern haben sein Talent unterstützt, wollten aber, dass er eine Lehre macht. Er hat Werkzeugmacher gelernt, ehe er Musik studiert hat. „Die technischen Fähigkeiten helfen mir aber in vielerlei Hinsicht – vor allem aber beim Instrumente bauen“, so Aschenbrenner, der in Altlengbach auch eine Werkstatt hat und dort irische Flöten für Musiker in der ganzen Welt fertigt.