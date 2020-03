Ein ganz besonderes Benefizkonzert gab es am Samstagabend in der Mittelschule Laabental, zu dem die beiden Laabener Katharina und Lamin Bayo eingeladen hatten.

Die Band „Drum-energy“ lieferte eine Darbietung in tollem Trommelrhythmus, Agnes Milewski, Eddie McLachlan und Band sorgten für ein wunderbares Konzert. „Sie haben sofort zugesagt, kostenlos aufzutreten, um unser Brunnenprojekt zu unterstützen“ , schilderte Katharina Bayo freudig. Auch Bilder des vor acht Monaten verstorbenen Vaters der Laabenerin wurden verkauft.

Die Spenden und der Erlös aus dem Verkauf der Bilder kommen dem Projekt zugute. Wie bereits in den NÖN berichtet (siehe hier und unten), soll ein Brunnen mit solarbetriebenem Pumpwerk in der Heimat von Lamin Bayo errichtet werden. Dazu sind noch weitere Projekte in Kaur Janneh Kunda in Gambia geplant (www.tesito.at).