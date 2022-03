Bilder mit Nazi-Symbolen verschickt: Bedingte Haft

„Guten Rutsch“ wünschte ein Laabentaler zum Jahrswechsel 2016 einem Bekannten per WhatsApp. Mit dabei: Ein Bild von Adolf Hitler auf einem Schlitten. Zwei weitere WhatsApp-Nachrichten mit nationalsozialistischen Symbolen verschickte der Mann im Jahr 2016.

Wegen nationalsozialistischer Wiederbetätigung nach dem Verbotsgesetz musste sich der 48-Jährige jetzt in St. Pölten vor Gericht verantworten. Mögliches Strafausmaß: ein bis zehn Jahre Haft.

„Die Fotos sind verletzend, grauslich. Es war blöd von mir. Ich habe das Thema 2017 beendet.“

Der Staatsanwalt brachte zur Sprache, dass der Beschuldigte in seiner Jugend in der Hooligan-Szene verkehrte, Kontakt zu Gottfried Küssel und Peter Binder hatte, und an Leistungsmärschen teilnahm. So war er etwa in Ungarn beim 60 Kilometer langen „Ausbruch“-Marsch dabei: „Da treten Personen in Uniformen der Waffen-SS und der Wehrmacht auf“, sagte der Staatsanwalt.

Der Verteidiger des Laabentalers betonte: „Das Vorleben des Angeklagten ist nicht Thema im Verfahren.“ Sein Mandat werde sich schuldig bekennen. „Es sind aber nicht nur die bösen Rechten, die solche Nachrichten weiterleiten, sondern auch normale Bürger“, so der Anwalt.

Der Beschuldigte erklärte, dass ihm die ganze Sache leid tue: „Die Fotos sind verletzend, grauslich. Es war blöd von mir. Ich habe das Thema 2017 beendet.“ Er sei ein absoluter Demokrat und habe mit der rechten Szene nichts mehr zu tun. Hineingeraten sei er, weil er als Jugendlicher ausgeraubt und niedergeschlagen worden sei: „Ich habe mich im eigenen Land nicht geschützt gefühlt.“

Die Polizei hatte weder im Haus des Beschuldigten, noch auf seinem Handy weiteres belastendes Material gefunden.

Acht Geschworene hatten zu beurteilen, ob der Familienvater mit dem Verschicken der drei Bilder gegen das Verbotsgesetz verstoßen hat. In allen drei Fällen wurde diese Frage von den Geschworenen bejaht.

Der Richter verhängte eine Freiheitsstrafe von einem Jahr, bedingt auf drei Jahre. Milderungsgründe waren der ordentliche Lebenswandel, das Geständnis und das lange Zurückliegen der Taten. „Erschwerend ist, dass jede Nachricht ein Verbrechen ist. Drei Nachrichten sind drei Verbrechen“, so der Richter.

Das Urteil ist rechtskräftig. Der Angeklagte muss außerdem 500 Euro Gerichtskosten zahlen.

