Grundlage für diese Entscheidung war, laut Geschäftsleiter Direktor Alfons Neumayer, eine Standortanalyse von Experten. „Wir wollen unseren Kunden in jedem Gebiet eine qualitativ hochwertige Beratungsstelle bieten, dafür müssen wir unsere Kapazitäten bündeln“, erklärt Neumayer.

Im Laabental wird für die 4.500 bis 6.000 Kunden ein „zukunftsträchtiges Kompetenzzentrum errichtet, das die langfristige Versorgung sicherstellt“, ergänzt Pressesprecherin Andrea Felber. Insgesamt werden sieben Mitarbeiter im neuen Kompetenzzentrum beschäftigt sein. An drei Tagen pro Woche wird bis 18 Uhr geöffnet.



Umgesetzt wird die neue Lösung voraussichtlich 2019. „Heuer soll der Plan stehen“, sagt der Geschäftsleiter. Wo genau beim Kreisverkehr die Raiffeisenbank einen Platz finden wird, steht noch nicht fest. Die beiden Bankfilialen in Altlengbach und Brand-Laaben gibt es bereits seit 125 Jahren.



Wie die beiden Bürgermeister der betroffenen Gemeinde reagieren, lest ihr in der kommenden Ausgabe der Neulengbacher NÖN.