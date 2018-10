Österreichs Gourmet-Führer 2019 „A la Carte“ ist auf dem Markt. 60 anonyme Testesser bewerteten die Lokale in mehreren Kategorien. Unter den 886 Restaurants sind auch das Lokal „Brachetti“ in Neu-stift-Innermanzing und das Gasthaus „Zur Linde“ in Brand-Laaben aufgelistet.

Die „Linde“ wurde so wie letztes Jahr mit 66 Punkten und einem Stern bewertet und vor allem für den Innovationsgeist gelobt. Auch, dass die Zutaten sorgfältig aus der Region ausgewählt werden und die Gerichte „kreativ, leicht und stimmig“ sind, kam gut an. Für die Gastfreundschaft gab es auch viel Lob. Gertrude Geidel vom Landgasthof „Zur Linde“ strahlt: „Wir freuen uns sehr über die Bewertung. Ich denke das lässt sich auf unsere Regionalität zurückführen, die Kunden schätzen sehr, was wir kochen. Wir haben außerdem viele Stammgäste, was uns sehr freut. Es ist schön, dass sich unsere Bemühungen so ausgezahlt haben, wir werden uns natürlich auch weiterhin so bemühen“, verspricht Geidel.

Im Brachetti sind Patricio Poggiali, Janine Leber sowie Chef Horst Hofbauer stolz auf die Auszeichnung. | NOEN

Das Lokal Brachetti in Innermanzing erreichte mit 63 Punkten und einem Stern ebenso dieselbe Punkteanzahl wie im Vorjahr. Im Gourmet-Führer wird hervorgehoben, dass die authentischen Trattoria-Gerichte aus original italienischen Zutaten zubereitet werden.

Auch die Pizzen, Antipasti, Insalate, Primi, Secondi und Dolci werden besonders gelobt. Lokalbesitzer Horst Hofbauer freut sich darüber: „Wir sind froh, wieder erwähnt zu werden. Wir hatten ein sehr schweres Jahr, Personalmangel hat uns zu schaffen gemacht, uns haben die Fachkräfte einfach gefehlt. So gesehen sind wir sehr dankbar für die Bewertung, immerhin ist die Punktezahl gleichgeblieben. Wir sind natürlich stets bemüht uns zu verbessern und noch innovativer zu werden“, erklärt er, und weiter: „Die Kunden schätzen die Qualität, die wirklich super ist, die Frische, die Kreativität, und vor allem nehmen wir Kundenwünsche sehr ernst. Den Gästen schmeckt es bei uns und vor allem die Pizza, zubereitet von Patrizio Poggiali, kommt sehr gut an.“