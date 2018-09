Dabei sein ist alles, aber gegen einen Stockerlplatz beim Oldtimertraktor Langstreckenrennen in Reingers hätte das Laabental Racing Team auch nichts einzuwenden gehabt. Seit 2012 nehmen die motorsportbegeisterten Laabentaler an der Internationalen Oldtimertraktoren Langstrecken WM in Reingers im nördlichen Waldviertel teil, die dieses Wochenende über die Bühne ging. Gefahren wird mit einen Steyr T 84, auch 18er-Steyr genannt. Bis der Traktor für das erste Rennen gerüstet war, wurden etwa 580 Arbeitsstunden in den Oldtimer gesteckt.

Neben den Traktoren wird auch Rallycross und Autocross gefahren. Um die gebündelten Leidenschaften unter einen Hut zu bringen, wurde im Jahr 2015 offiziell der Verein „Laabental Racing Team“ gegründet. Als Obmann fungiert der ehemalige Feuerwehrkommandant von Laaben, Martin Schweiger. „Wir waren im Jahr 2011 als Zuschauer beim Traktorrennen in Reingers. Das hat uns so begeistert, dass wir beschlossen haben, da auch einmal mitzufahren“, erzählt er. Gesagt getan, nachdem er einige Verwandte und Freunde begeistern konnte, wurde der Renntraktor für 2012 hergerichtet und das erste Rennen bestritten. Seitdem ist das Team jedes Jahr in Reingers mit dabei. „Pro Jahr investieren wir etwa 80 Stunden in unseren Renntraktor. In Reingers, wo um das goldene Hanfblatt gefahren wird, sind wir heuer zum siebenten Mal dabei“, erzählt der Obmann.

Das Team verbringt das ganze Wochenende im Fahrerlager. Nach dem Beschleunigungsrennen am Freitag, wird von Samstag 14 Uhr nonstop 24 Stunden durchgefahren. Einige Fahrer wechseln sich ab. Für die Zuschauer gibt es neben einem tollen Rahmenprogramm und kuriosen, teils spektakulär umgebauten Traktoren auch so manchen spannenden Kampf um die Stockerlplätze in den einzelnen Klassen zu sehen.

Für das Laabental Racing Team hat es nicht für einen Podestplatz gereicht: Durch einen Achsbruch in der Nacht, der so rasch wie möglich repariert wurde, fiel das Team vom zweiten auf den vierten Platz zurück. Aber 2019 gibt es für die Oldtimerfans eine neue Chance!