Eine Benefizveranstaltung ging in der Neuen Mittelschule über die Bühne. Mit tollen Ideen und großartigem Einsatz sorgten die Schüler beim dreitägigen Projekt für Staunen: An unzähligen Stationen, die allesamt von den 43 Kindern der vierten Klassen erdacht und betreut wurden, bekamen die Gäste gegen eine Spende Unterschiedlichstes geboten. So konnte man sich beim „Schulband-Wurlitzer“ aus 25 verschiedenen Musiknummern seinen Musikwunsch erfüllen lassen.

An einem aufwendig gestalteten Hindernisparcours konnten die Gäste die motorischen Fähigkeiten testen, in einem verdunkelten Labyrinth wurden Informationen zum Thema weitergegeben. Gegen eine Spende wurde getanzt oder Theater gespielt, es wurden auf Wunsch Fotos von Besuchern ausgenommen, die Gäste durften mit einer Wii spielen, am Glücksrad drehen, sich schminken oder ein Tattoo malen lassen oder im Tischtennis oder Tischfußball gegen Schüler antreten. Auch Kekse konnten verziert werden und sogar eine eigene Kinderbetreuung gab es. Und natürlich kümmerte sich eine Schülergruppe perfekt um das Buffet.

„Das ist Projektarbeit in bester Form“

Das Publikum war von der Vielfalt und Professionalität des Gebotenen begeistert und spendete insgesamt die stolze Summe von 1.251,67 Euro. Diese Summe wird an die Kinderkrebsforschung gespendet, das hatten die Kinder im Vorfeld entschieden.

Barbara Hahn, die Pflegedirektorin vom St. Anna Kinderspital, wurde in die Mittelschule eingeladen, sie informierte die Schüler vom Alltag im Spital, erzählte von den einzelnen Schicksalen und dem Kampf gegen die Krebserkrankung.

„Das ist Projektarbeit in bester Form“, schwärmte Direktor Rudolf Raberger, der gemeinsam mit seinem engagierten Lehrerteam neben der fachlichen Ausbildung Teamfähigkeit, Persönlichkeitsentwicklung, soziale Kompetenz und Kreativität an seiner Schule forciert und fördert.