Heinz Novak, Darsteller in der Serie „Das Geschäft mit der Liebe“ versuchte sich als DJ in Innermanzinger Lokal.

Der Altlengbacher Heinz Novak ist einer der Stars der ATV-Serie „Das Geschäft mit der Liebe“. Sein bewegtes Leben hat er in Buchform herausgebracht, nun schlägt er ein neues Kapitel in seinem Leben auf: Der 66-Jährige startete als DJ, und ATV war bei der Premiere mit einem Filmteam dabei.

Novak suchte sich als Location die „Kostbar“ in Innermanzing aus, die vor einem Jahr von Nina Aichinger eröffnet wurde. Die Bar war gesteckt voll, ATV-Star Mario Orsolics war dabei, Guido, der mit seinem Auftritt bei Dieter Bohlen glänzte, gab einen Showact, und ATV drehte. Was noch alles passierte, wird in der nächsten ATV Staffel von „Geschäft mit der Liebe“ zu sehen sein und darf nicht verraten werden. Soviel kann man verraten: Die vielen Fans der ATV-Serie kamen auf ihre Rechnung, davon konnte sich auch Vizebürgermeister Johann Leitner überzeugen, als er bei den Fernsehaufnahmen vorbei schaute.