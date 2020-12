Für Aufregung sorgte vergangene Woche eine braune Gülle, die im Laabenbach zu sehen war. Bei Brand-Laabens Bürgermeister Hermann Katzensteiner lief das Telefon heiß. Besorgte Bürger riefen den Ortschef an, um die Verschmutzung zu melden. „Es waren sehr viele Anrufe und es hat ordentlich geschäumt“, schildert Katzensteiner, der sich nach den Meldungen selbst ein Bild vor Ort machte.

Wie viele Liter Gülle im Bach gelandet sind, konnte man schwer abschätzen, so der Bürgermeister. Seitens der Gemeinde wurde die Gewässeraufsicht eingeschaltet. „Wir haben es allen zuständigen Stellen gemeldet“, betont Katzensteiner. Die braune Gülle sei den Laabenbach entlang nach Innermanzing und Neulengbach in die große Tulln geflossen, berichtete ein Passant der NÖN. Angezeigt wurde die Verschmutzung auch der Polizei. Besonders ärgerlich: Jetzt gerade ist auch noch Laichzeit der Bachforelle, die in diesen Gewässern angesiedelt ist. Die Polizei ermittelt.