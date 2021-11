Über 630 Stiche beim Corona-Impfbus in Neulengbach

40 Covid-19-Infektionen waren am Montag in Neulengbach registriert.

Der Impfbus machte am Samstag wieder Station in der Stadt. Der Andrang war groß: Schon in der Früh bildete sich eine Warteschlange vom Kirchenplatz bis auf den Klosterberg. 631 Impfungen wurden laut Notruf Niederösterreich durchgeführt.

Vor allem ältere Personen holten sich den empfohlenen „dritten Stich“. Viele Jüngere sahen sich durch die neue „2G-Regel“ veranlasst, sich impfen zu lassen: „Ich wollte nicht, aber es bleibt nichts anderes über. Eine Zwangsimpfung“, so ein Neulengbacher.

Hannes Buchinger und Christian Winter kamen zur Erstimpfung, „da es mit dem Testen sehr umständlich wird.“ NOEN

Im Bezirk St. Pölten sind die Fallzahlen und die 7-Tage-Inzidenz stark steigend. „Bisher waren wir im Mostviertel eine Insel, aber jetzt wird die Situation kritisch“, sagt Bezirkshauptmann Josef Kronister.

Am Donnerstag wurden über 1.100 Erkrankte im Bezirk gemeldet, nach dem Wochenende waren es schon über 1.400. Die Zahl der Absonderungen ist von 1.500 Personen auf fast 1.900 gestiegen. Die 7-Tage-Inzidenz lag vor dem Wochenende bei gut 500, mittlerweile ist sie auf über 700 angestiegen. „Es ist massiv, wir bekommen tagtäglich über 100 neue Fälle herein“, sagt Kronister. Der Corona-Stab in der BH arbeitet sieben Tage die Woche zwölf Stunden in Dreier-Schichten, um alles abzuarbeiten.

Der Bezirkshauptmann ist mit den Bürgermeistern regelmäßig per Videokonferenz im Austausch. Die Empfehlung der BH an die Bevölkerung: Veranstaltungen und Feste möglichst meiden. „Dort, wo sich viele Leute über einen längeren Zeitraum ohne Maske aufhalten, kommt es am ehesten zu Infektionen“, hält der Bezirkshauptmann fest.

Es sei Zeit, sich sehr zurückzunehmen und Erledigungen, die nicht unbedingt notwendig sind, zu unterlassen. Das Wichtigste zur Eindämmung der Pandemie wäre eine hohe Durchimpfungsrate, betont Josef Kronister: „Man kann nur dringend empfehlen, sich nach sechs Monaten die dritte Impfung zu holen.“

Die seit Montag geltende 2-G-Regel wird streng kontrolliert. Abmahnungen wird es nicht mehr geben, bei Verstößen gegen die neue Verordnung wird es Anzeigen geben: „Ohne Wenn und Aber“, so Kronister.

Aus Neulengbach ist indes Kritik wegen der PCR-Tests zu hören, oft dauere es sehr lange, bis ein Testergebnis vorliegt: „Man kann keine Verordnungen machen, wenn die erforderlichen Kapazitäten nicht vorhanden sind. Die Labore sind überfordert“, ärgert sich eine Frau, die tagelang auf ihr Testergebnis wartete.