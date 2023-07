Johannesberger Wettkampftruppe landete am Stockerl

Bei den Landesfeuerwehrbewerben, die am Wochenende am Sportplatz von Leobersdorf im Bezirk Baden über die Bühne gingen, zeigten Feuerwehrmitglieder aus ganz Niederösterreich, wie schnell sie einen Löschangriff durchführen können. Über 10.000 Teilnehmer mit 1.200 Bewerbsgruppen waren vertreten, darunter auch einige aus der Region Wienerwald.

Schnelligkeit bewiesen auch die Kameraden der Feuerwehr Johannesberg. Mit einer Zeit von 35,42 Sekunden und 464,58 Punkten schafften es die Wettkampfgruppe eins der FF Johannesberg nach der Feuerwehr Scheideldorf aus dem Waldviertel beim Bewerb Silber ohne Alterspunkte aufs Stockerl.

„Nach dem dritten Platz in Silber A im Jahr 2011 sowie dem sechsten Platz in Silber A im Jahr 2022 kann die Gruppe auf ihren bisher größten Erfolg bei den NÖ Landesbewerben zurückblicken“, zeigt sich die Gruppe stolz und hebt zugleich die Leistungen der Bewerbsgruppen Johannesberg 2 und 3 hervor.

Kürzlich waren die Kameraden auch in Salzburg erfolgreich. Bei den Landesbewerben in St. Johann im Pongau schafften sie es in den Gästebewerben auf die Plätze eins und zwei.

Der Johannesberger Kommandant und zugleich Abschnittskommandant-Stellvertretreter Rupert Bauer – selbst Mitglied der Wettkampfgruppe zeigt sich stolz über die Leistung der Gruppe, die vor 25 Jahren gegründet wurde, genauso wie Bezirkskommandant Georg Schröder: „Ich gratuliere allen Wettkampfgruppen aus dem Bezirk zu ihren Platzierungen. Erfolg und Misserfolg liegen bei den Landesfeuerwehrwettkämpfen nahe beieinander! Da geht's um Hundertstel Sekunden. Die Johannesberger zählen seit Jahren zu den besten Wettkampfgruppen des Landes und haben mit Leidenschaft und Herz den Vizelandesmeister in Silber errungen. Eine tolle Leistung!“

Ergebnisse

Bronze ohne Alterspunkte

1 Trattenbach

2 Bischofstetten

3 Inning 1

21 Ollersbach

45 Johannesberg 2

58 Johannesberg 1

95 St. Christophen 3

146 Raipoltenbach

217 St.Christophen 2

318 Eichgraben

346 Ollersbach 2

Bronze mit Alterspunkten

1 Weigelsdorf

2 Otterthal 1

3 Grimmenstein-Kirchau 2

38 Johannesberg 3

Bronze ohne Alterspunkte/ verschiedene Feuerwehren

1 Eulenbach

2 Grimmenstein-Kirchau-Scheiblingkirchen

3 Schlag

21 Neustift-Innermanzing

Silber ohne Alterspunkte

1 Scheideldorf

2 Johannesberg 1

3 Schlag

44 St. Christophen 2

51 Johannesberg 2

76 Ollersbach

90 Markersdorf 1

91 Siegersdorf

131 Eichgraben

205 Raipoltenbach

279 St. Christophen 3

Silber mit Alterspunkten

1 Kottingneusiedl 2

2 Wildendürnbach 1

3 Großreinprechts 1

23 Johannesberg 3

Silber ohne Alterspunkte/verschiedene Feuerwehren

1 Eulenbach

2 Wildendürnbach 2

3 Schlag

16 Neustift-Innermanzing