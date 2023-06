Götze ist wieder Grüne Spitzenkandidatin für die Nationalratswahl

Voraussichtlich im Herbst 2024 geht die Nationalratswahl über die Bühne. Die Grünen Niederösterreich sind die Ersten, die ihr Team für die Nationalratswahl in Stellung bringen. An der Spitze der Grünen steht eine Eichgrabenerin. Beim Landeskongress der Grünen Niederösterreich in Ybbs/Donau stimmten 97 Prozent der 168 Delegiertenstimmen für Elisabeth Götze als Spitzenkandidatin. Die 57-jährige Nationalrätin, Wirtschaftssprecherin der Grünen im Parlament und Gemeinderätin in Eichgraben ist Doktorin der Betriebswirtschaft und karenzierte Lektorin an der Wirtschaftsuniversität in Wien: „Als Wirtschaftssprecherin der Grünen in der aktuellen Bundesregierung konnte ich gemeinsam Projekte wie die Ökosoziale Steuerreform, die Transformation der Industrie und Wirtschaft, das Klimaticket, den Ausbau der Erneuerbaren Energieträger auf den Weg bringen. Ebenso die Valorisierung der Sozialleistungen und die Unterstützung der EPUs und Kleinstunternehmen via Corona-Härtefallfonds und auch die Gemeinde-Milliarde. Damit können wir eine Erfolgsbilanz der Grünen in der Bundesregierung vorzeigen.“

Das Ziel von Elisabeth Götze: „Es geht um unser Überleben, die Zukunft unserer Kinder, wir haben hier die Verantwortung uns einzubringen. Für die Klimaneutralität 2040 und auch um das Verhindern von Schwarz-Blau in Österreich. Ebenso um eine Fortsetzung der bisherigen erfolgreichen Grünen Politik auf Bundesebene und die Grüne Transformation für die nächsten Generationen.“

Auf Listenplatz zwei ist ebenfalls ein Grüner aus dem Bezirk St. Pölten: Süleyman Zorba (30) ist IT-Techniker, Nationalrat und Gemeinderat in Traismauer.