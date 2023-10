Ludwig Schleritzko auf Regionstour in Asperhofen unterwegs

ÖVP-Finanzlandesrat Ludwig Schleritzko besuchte im Rahmen der Regionstage der Volkspartei Niederösterreich auch in der Region Wienerwald zwei Gemeinden. In der Marktgemeinde Asperhofen wurde gemeinsam mit Landtagsabgeordnetem Florian Krumböck sowie dem Asperhofener Bürgermeister Harald Lechner zunächst in Grabensee ein Projekt der Ortsgemeinschaft vorgestellt. Anschließend bekam der Landesrat einen Einblick in das Unternehmen Gnant in Wimmersdorf. Gemeinsam mit Geschäftsführer Josef Gnant wurden aktuelle Probleme in der Branche und am Arbeitsmarkt besprochen.

Abgeordneter zum Landtag Florian Krumböck, Bürgermeister Harald Lechner (v. l.) und Landesrat Ludwig Schleritzko (r.) beim Projekt in Grabensee mit dem ehrenamtlichen Projektmitarbeiter Gerhard Lechner. Foto: VPNÖ