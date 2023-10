Landjugend Neulengbach: Felix Wohlmuth & Sophie Wagner an der Spitze

„Wir haben am Sporttag in Amstetten teilgenommen, haben ein Mitgliedertreffen im St. Christophener Park veranstaltet und beim Erntedankfest in St. Christophen mitgeholfen“, berichtet Sophie Wagner über die Aktivitäten im ersten Jahr stolz. Auch beim Leopoldifest und beim Adventmarkt in Neulengbach wurde im Vorjahr fleißig Hand angelegt. Heuer waren die Landjugendmitglieder beim Faschingsumzug dabei, haben einen Ausflug zum Erlaufsee und auf die Gemeindealpe unternommen und bei der Summer-Closing-Party in Neulengbach Getränke ausgeschenkt. Beim Projektmarathon in Emmersdorf wurde der Spielplatz auf Vordermann gebracht und beim Erntedankfest in St. Christophen wurden Brote und Sturm ausgegeben. Zudem wurden zahlreiche Seminare und Kurse besucht.

Die langjährige Bezirksleiterin Anika Wimmer übernahm den Vorsitz im Zuge der Wahl, wobei Felix Wohlmuth und Sophia Wagner abermals an die Spitze gewählt wurden. Zum Team gehören nach der Wahl auch Leiter-Stellvertreter Patrick Mörth, Landmaschinenmechaniker und mit 20 Jahren der „Älteste“ im Führungsteam und Stellvertreterin Patricia Altmann, 17 Jahre jung und Bürokauffrau-Lehrling. Kassier ist Florian Leonhartsberger, 17 Jahre jung und Schüler der HTL St. Pölten. Schriftführerin ist Lena Habel, Schülerin des Gymnasiums und 18 Jahre jung. Kassaprüfer sind Constantin Matzinger und Paul Ruzicka.

„Bleibt weiter so tapfer“, gab Anika Wimmer dem jungen Team nach der Wahl mit auf den Weg.

Gratulationen gab es von Bürgermeister Jürgen Rummel: „Ich freue mich, dass es jetzt wieder eine sehr starke Landjugendgruppe in unserer Gemeinde gibt. Wir haben viele Vereine in unserer Gemeinde, ihr seid sicher der Verein mit dem jüngsten Team.“ Gemeindebäuerin Roswitha Bauer lobte die jungen Damen und Herren, die bei zahlreichen Festen hilfreich zur Stelle waren und auch die Mostkost und Brotverkostung gut durchgezogen haben: „Ich wünsche euch guten Zusammenhalt und gute Zusammenarbeit.“ Lob gab es auch von Bauernbund-Obmann Friedrich Prammer, er lud die Landjugend ein, wieder für einen tollen Einzug beim Bezirksbauernbundball zu sorgen.

„Wir haben auch schon einiges vor“, gab Sophie Wagner bekannt. Skitage in der Flachau im Jänner und die Mithilfe beim Neulengbacher Advent stehen bereits fix auf dem Plan.