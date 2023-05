Most und Brot verkostet

Die Landjugend Bezirk Neulengbach lud am Freitagabend zur Bezirksmostkost mit Brotverkostung in den Neulengbacher Stadtkeller ein. Tristan Arlamowski und Co. baten Mostproduzenten, jeweils zwei mal zwei Liter des edlen Obstsaftes beziehungsweise Brotbäcker und Brotbäckerinnen zwei Laibe frisch gebackenes Mschbrot zur Verkostung mitzubringen.

Die Moste wurden ausgeschenkt und waren nach Aussehen, Geruch, Geschmack und Harmonie zu bewerten. Die Brote wurden als halber Laib beziehungsweise halber Wecken präsentiert, dann in Würferl zum Verkosten gereicht. Die Besucher und Besucherinnen, die allesamt als Verkoster und Verkosterinnen fungierten, hatten dieses nach Form und Aussehen, Lockerung und Krumenbildung, Struktur und Elastizität sowie nach Geruch und Geschmack zu bewerten. Als kundiger Fachberater stand Leopold Stuphann aus der Fachschule Pyhra der Landjugendgruppe zur Seite. Schlussendlich standen die Sieger und Siegerinnen fest: Christoph Bauer aus St. Christophen und Martin Meissl aus Neulengbach hatten den besten Most zu bieten, für denzweitbesten eingereichten Most wurde Walter Widmann aus Gottleitsberg ausgezeichnet und über den dirtten Preis bei der Mostverkostung freute sich Josef Hössinger aus Unterolfsbach. Das beste Brot kam aus der Backstube von Bettina Hierstand aus Markersdorf, zum zweitbesten Brot wurde das Nussbrot von Marianne Bointner aus Ludmerfeld. Und über den dritten Platz, den sie mit ihrem frisch gebackenen Roggen-Weizen-Mischbrot errang, freute sich Christine Hell aus St. Christophen.

Grete und Hans Bliem bei der Mostkost. Fotos: Hell Foto: NOEN

Für die fachliche Hilfe bei der Mostkost erhielt Leopold Stuphann von der Fachschule Pyhra einen Geschenkkorb von Tristan Arlamowski und Katharina Arnhold. Foto: NOEN

Beim Mostbewerb: Walter Widmann (l.) freute sich über den 2. Platz, Christoph Bauer (2. v. r.) über den ersten Preis und Josef Hössinger (r.) über den dritten Platz. Foto: NOEN

Die drei Erstplatzierten beim Brotwettbewerb übernahmen die Preise von Tristan Arlamowski und Katharina Arnhold: Martin Bointner (l.) übernahm den 2. Preis für das Nussbrot seiner Mutter Marianne Bointner, Bettina Hierstand freute sich über den Sieg (2. v. l.) und Christine Hell (r.) erreichte mit ihrem Roggen-Weizenbrot den dritten Platz. Foto: NOEN

