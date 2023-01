Region Neulengbach: Große Vielfalt im größten Wahlkreis

Werbung

75 Kandidatinnen und Kandidaten von sieben Parteien gehen im Wahlkreis St. Pölten auf Stimmenfang. 141.269 Personen sind wahlberechtigt, 39.642 davon in der Stadt St. Pölten und 101.604 im Bezirk St. Pölten. 6 Mandate gibt es zu erringen.

Im größten Wahlkreis des Landes ist auch die Auswahl groß. Die KPÖ und zum ersten Mal die MFG kandidieren neben den Parteien, die bereits im Landtag vertreten sind. Die unterschiedlichen Lebenswelten im Wahlkreis mit Landeshauptstadt und ländlichen Gebieten, Industriezonen und viel Land- und Forstwirtschaft spiegeln sich in der Vielfalt der Kandidatinnen und Kandidaten wider – vom Pielachtaler Bürgermeister über den St. Pöltner Comedian bis zur Purkersdorfer PR-Beraterin.

Die KPÖ stellt mit dem Karlstettner Tobias Reitbauer auf Platz zwei den jüngsten Kandidaten, er ist 2004 geboren. Älteste Kandidatin ist das Böheimkirchner Grünen-Urgestein Margareta Dorn-Hayden, geboren 1952. Vier der sieben Listenersten sind Frauen: Nur NEOS, FPÖ und MFG stellen Spitzenkandidaten. Im Landtag saßen bisher die Spitzenkandidatinnen von SPÖ und ÖVP Kathrin Schindele und Doris Schmidl. Der Dritte im Bunde aus dem Wahlkreis, VP-Urgestein Martin Michalitsch, verabschiedet sich in den Ruhestand.

„Besonders am Herzen liegt mir der Erhalt unserer Kultur- und Naturlandschaft als florierender Lebens- und Wirtschaftsraum“

Nur knapp blieb die ÖVP im Wahlkreis St. Pölten bei der Wahl 2018 mit 48,34 Prozent hinter dem NÖ-weiten Ergebnis von 49,63 Prozent und der Absoluten. Auf Platz eins steht diesmal die St. Margarethener Landwirtin Doris Schmidl: „Besonders am Herzen liegt mir der Erhalt unserer Kultur- und Naturlandschaft als florierender Lebens- und Wirtschaftsraum“, stellt sie ihre Themen vor. Das könne durch nachhaltige Land- und Fortwirtschaft gelingen. Außerdem wolle sie „unsere bäuerlichen Familienbetriebe absichern und höchste Lebensmittelqualität sicherstellen“.

Doris Schmidl ist Listenerste. Die VP setzt aber auf Vorzugsstimmen.

Foto: Foto: VPNÖ

Schmidl will sich weiters für gute Ausbildungsmöglichkeiten in der Region einsetzen sowie für sichere und zukunftsorientierte Arbeitsplätze. In ihrer Bezirksbilanz nennt die ÖVP den Ausbau der Traisentalbahn als eines ihrer Themen, sieht den Neubau der Akutdialyse-Station im Uni-Klinikum sowie den Zubau der LFS Pyhra als Erfolgsprojekte.

SPÖ -Spitzenkandidatin Kathrin Schindele sieht Teuerung, Kinderbetreuung und Bildung, Gesundheit und Pflege sowie Ärztemangel und Wohnen als die brennenden Themen.

Kathrin Schindele ist Listenerste der SP. Foto: Foto: Herbert Käfer

In St. Pölten und im Bezirk komme außerdem der öffentliche Verkehr als eines der Hauptthemen dazu. Weiters setzt sich Schindele für die Etablierung einer Volluniversität ein sowie für eine kinderpsychiatrische Einrichtung in der Landeshauptstadt. „Stationäre psychiatrische Betreuungsplätze sucht man in St. Pölten vergebens – das gehört dringend behoben!“

Auch die FPÖ schreibt sich den Kampf gegen die Teuerung auf die Fahnen. Neben den „von der Regierung verschuldeten Preiserhöhungen“ will Spitzenkandidat Martin Antauer „das Asyl-Chaos aufzeigen“. „ Als Vertreter des Bezirks St. Pöltens werde ich unüberhörbar die Interessen derjenigen Bürger vertreten, die Mühe haben, ihren Lebensunterhalt zu bestreiten“, sagt der St. Pöltner.

Martin Antauer führt die FP-Liste an. Foto: Foto: FPNÖ

Klimaschutz, damit zusammenhängend der Ausbau des öffentlichen Verkehrs, sowie Bodenschutz sind die Themen des Grünen- Listenersten Fabian Schindelegger. Besonders wichtig ist dem 23-Jährigen, „das Transit-Steinzeitprojekt S34 endgültig zu Grabe zu tragen“.

Jüngster Spitzenkandidat ist Fabian Schindelegger (Grüne). Foto: Foto: Dusek

Niko Formanek führt die NEOS in den Wahlkampf. „Wir erleben in Österreich gerade eine Kleptokratie der Generation 50 plus gemeinsam mit den ehemaligen ,Großparteien‘, den Sozialpartnern und ihren Netzwerken.“

Für die NEOS kandidiert Niko Formanek an erster Stelle.

Foto: Foto: NEOS

Dieses System will er aufbrechen und gegen Verbauung in St. Pölten kämpfen.

Die KPÖ versucht heuer im Wahlkreis ihr Glück mit Christiane Maringer an der Spitze. Sie will alternative Konzepte zu „sozialen Verschlechterungen“, „klimaschädlicher Verkehrspolitik“ und „menschenverachtender Asylpolitik“ bieten.

Christiane Maringer aus Purkersdorf führt die KP-Liste an. Foto: Foto: Kindler

Zum ersten Mal am Stimmzettel steht die MFG mit Spitzenkandidat Herbert Wit. Er will Korruption bekämpfen, Gesundheitswesen und Altenbetreuung forcieren sowie mehr Geld in die Bildung investieren.

Zum ersten Mal kandidiert die MFG mit Herbert Wit. Foto: Foto: MFG

