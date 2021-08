Am 8. Dezember 1881 wurde die Feuerwehr Ollersbach von zehn freiwilligen Kameraden gegründet. Damals hieß der Bezirk, zu dem Ollersbach gehörte, noch Hietzing-Umgebung und zahlreiche Brände hielten die Feuerwehren in Ollersbach und Umgebung auf Trab. Die Ollersbacher Wehr genoss schon damals einen hervorragenden Ruf, denn die Kameraden waren als „die Geschwinden“ bekannt.

„In der langjährigen Geschichte der Freiwilligen Feuerwehr Ollersbach lenkten bisher insgesamt 14 Hauptmänner und Kommandanten die Geschicke der Wehr“, weiß Harald Bürgmayr zu berichten.

14 Hauptmänner und Kommandanten

„Jeder einzelne war in seiner Amtszeit ein Pionier und Visionär, hatte Schwierigkeiten wie Aufbauarbeit, Personal-, Geräte-, Geldbeschaffung, Mannschaftsrekrutierung, Ausbildung, Wirtschaftskrisen und vieles mehr zu meistern.“ Dem gegenüber standen aber sicher auch viele freudige Momente wie beispielsweise erfolgreich absolvierte Einsätze oder die Indienststellung neuer Geräte und Fahrzeuge. Alle jedoch hatten immer ein gemeinsames Ziel: Zu jeder Zeit volle Einsatzbereitschaft zum Wohle der Bevölkerung!

In den vergangenen 140 Jahren hat sich die Freiwillige Feuerwehr Ollersbach zu einer gut ausgebildeten, hochtechnisierten und professionellen Einsatzorganisation entwickelt. Getreu dem Leitspruch, „Gott zur Ehr, dem Nächsten zur Wehr!“ möchten die 69 Mitglieder auch in Zukunft mit ihrem Einsatz und Engagement den Feuer- und Gefahrenpolizeilichen Auftrag in Ehren halten. „Die Bevölkerung und alle in Not geratenen Personen können auch zukünftig darauf vertrauen, dass ihnen ihre Feuerwehr in allen Notlagen zur Seite steht“, wird seitens der FF betont.