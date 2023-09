Gemeinderat Neulengbach: jede Menge Anfragen

Jede Menge Anfragen hatte Alois Heiss (Liste Heiss an ÖVP-Bürgermeister Jürgen Rummel vor dem Start der Gemeinderatssitzung:

Eine Versicherungsvergabe an ein nicht regionales Unternehmen, die in einer Sitzung besprochen worden war, stößt Heiss sauer auf, denn: „Es 2020 wurde einstimmig beschlossen, dass wir ausschließlich regionale Makler nehmen.“ Rummel verwies darauf, dass dies das falsche Gremium sei, man werde das Thema aber gerne behandeln und eine Lösung finden.

Aufregung gab es im Sommer über „45 Grad im Kindergarten“, wie Heiss mit einem Foto dokumentierte. Er bat um Aufklärung, was seither passiert sei. Rummel meinte daraufhin, dass das Problem zu diesem Zeitpunkt nicht bekannt gewesen sei, aber die Gemeinde um Lösungen bemüht sei. Und er ergänzte: „Es ist beschämend, dass Gemeindevertreter einfach in die Kindergärten gehen. Es ist nicht gestattet, Fremde hineinzulassen. Diese Vorgehensweise ist absolut nicht in Ordnung.“

Auch bezüglich Kanal- und Wasserversorgung stellte Heiss eine Anfrage, da Einnahmen nicht für diesen Zweck sondern für den „allgemeinen Haushalt“ verwendet worden sein sollen. Rummel meinte, dass in jeder Sitzung eine Debatte über das Thema darüber geführt werde. Heiss sei eingeladen, die Ausschusssitzungen zu besuchen, wo alles besprochen werde, denn „bisher bist du jeder Sitzung ferngeblieben“.

Im Zuge der Anfragen brachte Heiss ein Bürger-Anliegen vor: Denn dieser fragt bei ihm nach, ob das vom Bund angekündigte Einfrieren der Gebühren auch für Neulengbach schlagend werde und welche Bundesmittel Neulengbach zur Verfügung gestellt werden. Für Rummel ist sicher, dass, wenn es Geld für Neulengbach gebe, dieses den Bürgerinnen in Bürgern weitergegeben werde.

„Gefahr im Verzug“ schrieb Alois Heiss in einer Nachricht an den Stadtchef. Ein Steher am Spielplatz Emmersdorf wackle „lebensgefährlich“. Nun wollte Heiss wissen, was seitdem passiert sei. Rummel klärte auf, dass das Problem bereits bekannt gewesen sei, da ein Liste-Heiss-Gemeinderat dies bereits gemeldet hatte. „Es ist aber nichts Schlimmes“, hieß es. Die Mitarbeiter des Bauhofes haben daraufhin den Steher getauscht.

Schließlich sprach Heiss noch die Mehrkosten für den Bau der Steghofbrücke über rund 62.000 Euro an. Es seien aber nur mehr rund 1.700 Euro zur Verfügung. „Weil der Nachtragsvoranschlag nicht gemacht wurde, kann man das heute nicht beschließen“, ist sich Heiß sicher. „Kosten halten nie zu 100 Prozent. Bis zur Schlussrechnung wird es einen Beschluss geben“, ging Rummel auch nicht mehr näher auf den Punkt ein, da dieser nicht auf der Tagesordnung war.