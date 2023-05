Einbrecher stiegen in Eichgrabener Sparkassen-Filiale ein

Verwundert waren wohl einige Kunden der Sparkassen-Filiale in Eichgraben, als sie diese am Montag aufsuchen wollten. Denn sie standen vor verschlossenen Türen. Der Grund: Am Wochenende, genauer am in der Nacht auf Samstag zwischen 3 und 4 Uhr früh, war in die Bankstelle eingebrochen worden. Die Reinigungskraft hatte am nächsten Tag den Einbruch bemerkt und die Polizei eingeschaltet.

Der oder die Täter sind durch ein Fenster in das Gebäude eingestiegen und haben das Sparbuchschließfach aufgebrochen. „Der Sparbuchschrank dient zur reinen Verwahrung von Sparbüchern. Mit einem Sparbuch kann der Täter nichts anfangen. Sparbücher wurden - so weit bekannt - auch keine gestohlen“, heißt es dazu von der Sparkasse.

Weitere Ermittlungen zur Ausforschung der Täter hat das Landeskriminalamt übernommen.

