Wohnbau am Neulengbacher Klosterberg: „Arbeiten sind im Zeitplan“

Die Rohbauten am Klosterberg lassen schon gut erkennen, wie die Wohnungen, die dort aktuell von der gemeinnützigen Bau-, Wohn- und Siedlungsgenossenschaft Alpenland errichtet werden, aussehen werden. „Die Arbeiten sind im Zeitplan“, heißt es dazu von der Genossenschaft.

Auch wenn der Beginn des Projektes in eine sehr unsichere Zeit in Bezug auf die Baukosten und Liefermodalitäten gefallen, ist, „so konnten wir nun beides gut abfedern“, sagt Elfriede Mörtl von der Alpenland.

Als gemeinnütziges Wohnbauunternehmen sei man zur Kostendeckung verpflichtet, daher sei Kostensicherheit sehr wichtig für die zukünftigen Bewohner. „Wir bleiben bei einem Fixpreisangebot, jedoch mit dem Modell ‚Miete mit Kaufoption‘ – welche erstmalig nach dem fünften Jahr ab Bezug – gezogen werden kann“, so Mörtl.

Neben der Fertigstellung des Rohbaus geht es nun an die Vermarktung, das Interesse an den Wohnungen sei laut Mörtl groß. „Die Informationsunterlagen werden an alle vorgemerkten Personen verschickt. Aktuelle Informationen zu freien Wohnungen können dann über unsere Homepage abgerufen werden“, sagt Elfriede Mörtl.

Zur Verfügung stehen auf dem zentrumsnahen Areal insgesamt 101 Wohneinheiten. Diese verfügen über zwei bis vier Zimmer und haben eine Wohnfläche von 42 bis 93 Quadratmetern. Für die Bewohner steht neben Garagenplätzen, Abstellräumen und Radabstellplätzen auch ein Lift zur Verfügung.

Bezogen werden können die Wohnungen aus heutiger Sicht spätestens im Herbst 2023, „wobei bei gutem Projektablauf auch Sommer 2023 denkbar ist“, zeigt sich Mörtl zuversichtlich.

