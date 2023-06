Region Elsbeere Wienerwald ist als Leader-Region wieder anerkannt

13 Gemeinden zählen zur Leader-Region Elsbeere Wienerwald. Im Jahr 2014 hat sie sich aus der „Region 5+WIR" entwickelt. Jetzt wurde die Region offiziell wieder als Leader-Region anerkannt. Der Anerkennung ist ein zweijähriger Bewerbungs- und Strategieerstellungsprozess vorausgegangen.

Bundesminister Norbert Totschnig überreichte die Anerkennungsurkunde an Obfrau Karin Winter, Geschäftsführerin Christina Gassner und Obfrau-Stellvertreter Hermann Rothbauer in Wien. „Wir sind stolz auf diese Anerkennung. Die regionale Zusammenarbeit hat sich in den vergangenen Jahren als großen Mehrwert herausgestellt und darauf wollen wir gerne weiter aufbauen“, blickt Obfrau Winter positiv in die neue Förderperiode.

Für die kommenden Jahre können die 13 Gemeinden der Elsbeere Wienerwald nun als Leaderregion einen Budgetrahmen von 2,28 Mio Euro an Fördergeldern selbstständig verwalten. „62 Prozent dieser Gelder stammen aus EU-Mitteln, der Rest anteilsmäßig von Bund und Land“, wird seitens der Region erläutert. „Ab dem 1. Juli startet nun wieder die Umsetzungsphase mit neuen Fördergeldern durch“, freut sich das Leader-Team. Gestartet wird mit einem Förderaufruf speziell für Jugendprojekte. Wie berichtet stehen derzeit ja Anliegen von Jugendlichen im Fokus.

Leader ist ein europäisches Förderinstrument zur Stärkung des ländlichen Raumes, 83 Leader-Regionen wurden nun österreichweit erneut bestellt. Grundlage jeder Region ist eine mit der Bevölkerung entwickelte lokale Entwicklungsstrategie (LES). Sie beschreibt, zu welchen Themen die jeweilige Region in der Periode 2023 bis 2027 arbeitet, welche Art von Projekten gefördert werden und wie der Modus der Projektförderung abläuft.

Die Regionen dürfen ihr Budget mit Hilfe eines regionalen Projektauswahlgremiums verteilen - immer mit dem Blick darauf, dass die Projekte einen Nutzen für die Region bringen. Besonders gesucht werden demnach diesmal innovative und kooperative Projekte, bei der Umsetzung profitieren Projektanten aber auch vom guten Leader-Netzwerk und bereits erfolgreich umgesetzten Projekten, die zum „voneinander lernen“ einladen.