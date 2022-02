Anliegen der Jugend werden in der Region Wienerwald erhoben

Mit den Zukunftsthemen der Region beschäftigten sich elf der 13 Bürgermeisterinnen und Bürgermeister der Leader-Region Elsbeere Wienerwald bei einem Treffen in Neulengbach. Einer der Schwerpunkte wird die Jugendarbeit sein.

„Es kann sehr vielfältig sein, was dabei herauskommt.“Christina Gassner

„Jugendliche haben unter Corona am meisten gelitten, deswegen wollen wir uns aktiv um sie bemühen“, hält Leader-Managerin Christina Gassner fest. Eichgraben und Böheimkirchen sind in der Jugendarbeit jetzt schon aktiv, Neulengbach startet gerade einen neuen Anlauf.

Auch in den zehn anderen Leader-Gemeinden soll erhoben werden, welche Bedürfnisse und Anliegen die jungen Menschen haben. Man will mit den Jugendlichen ins Gespräch kommen und so rasch wie möglich Projekte umsetzen, das können Workshops, Freizeiteinrichtungen oder Jugendtreffpunkte sein. „Es kann sehr vielfältig sein, was dabei herauskommt“, stellt Christina Gassner fest.

Bei der Bürgermeister-Konferenz wurde das Konzept vorgestellt, das heuer den Betrieb aufnehmen wird. Der Probebetrieb startet ab Mai in Neulengbach.

Den Gemeindechefs wurden die neuen Inhalte der regionalen Entwicklungsstrategie 2030 präsentiert. Mit dieser Strategie, die in den vergangenen Monaten erarbeitet wurde, werden die Weichen für die Zukunft gestellt. Die Region muss sich mit ihren Plänen im Mai neu bewerben, um bis 2030 wieder Fördergelder zugeschrieben zu bekommen.

Dank ging an Franz Wohlmuth

Die Gelegenheit der Bürgermeisterzusammenkunft wurde auch genutzt, um den Neulengbacher Alt-Bürgermeister Franz Wohlmuth in den Ruhestand zu verabschieden. Wohlmuth ist im Herbst als Ortschef zurückgetreten. Damit scheidet er auch aus dem Vorstand der Region Elsbeere Wienerwald aus und legt damit seine langjährige Tätigkeit in der Leader sowie Klima-und Energiemodellregion zurück.

Für seinen ehrenamtlichen Einsatz in der Leaderregion über elf Jahre hinweg wurde ihm großer Dank ausgesprochen.

Chancen zum Mitreden

