Kirchstetten bleibt weiterhin Teil der Region Elsbeere Wienerwald, das wurde im Gemeinderat einstimmig beschlossen. „Das ist eine gute Sache“, betonte Bürgermeister Josef Friedl nach dem Beschluss. Seit dem Jahr 2014 flossen 150.000 Euro Leader-Förderungen und 125.000 Klima- und Modellregion-Förderungen in die Gemeinde.

„Projekte wie die Ausstellung über den Künstler Bliberger in Totzenbach, der Ausbau des Generationenparks, die Tiergestützte, sonderpädagogische Ferienbetreuung, die Mustersanierung des Gemeindeamts, die Errichtung von Stromtankstellen, der Ankauf vom Elektro-Kindergartenbus und viele weitere konnten durch Fördergelder unterstützt werden“, berichtet Leader-Managerin Christina Gassner. .

„Unsere Gemeinde hat stark von der Regionszugehörigkeit profitiert,“ Bürgermeister Josef Friedl

Außerdem wurde bei mehreren Regionsprojekten partizipiert, wie beispielsweise bei der Neuauflage des gemeinsamen touristischen Werbemittels, dem Genussführer Elsbeere-Wienerwald. Christina Gassner verweist darauf, dass das Jahr 2021 für die Leader-Region ein besonderes Jahr ist: „Nach sieben Jahren aktiver Regionsarbeit wird in den kommenden Monaten eine neue regionale Entwicklungsstrategie erstellt.“ Hintergrund ist die neue EU-Förderperiode, wofür sich die Leaderregion mit einer neuen regionalen Entwicklungsstrategie erneut bewerben muss.

Ziel ist es auch für die Zukunft wieder EU-Fördergelder für die Region zu sichern.

In der Leaderregion wurden seit 2015 insgesamt 76 Projekte umgesetzt, die mit rund 2,7 Millionen Euro an Fördergeldern von EU, Bund und Land unterstützt werden konnten. Weitere 1,5 Millionen Euro Förderungen flossen durch die Klima- und Energiemodellregion.

Bürgermeister Friedl ist überzeugt von dem Mehrwert der regionalen Zusammenarbeit: „Unsere Gemeinde hat stark von der Regionszugehörigkeit profitiert, nicht nur durch die Förderungen, sondern auch durch den starken Austausch zwischen den Regionsgemeinden und mit dem Regionsmanagement.“

Um diesen erfolgreichen Weg fortzusetzen, bedarf es aber auch wieder positiver Gemeinderatsbeschlüsse für einen weiteren Verbleib in der Region Elsbeere Wienerwald bis 2030. Kirchstetten hat diesen Beschluss bereits gefasst.

„Beschluss ist wichtiger erster Schritt“

Das freut auch die Leader-Managerin sehr: „Das einstimmige Ja der Gemeinderäte war ein wichtiger erster Schritt. Nun laden wir die Kirchstettnerinnen und Kirchstettener ein, ihre Ideen bei der neuen Regionsstrategie aktiv einzubringen.“

Leader-Obfrau Karin Winter, Bürgermeisterin in Maria Anzbach, betont: „Nur gemeinsam können wir unsere Region auch für zukünftige Herausforderungen rüsten und vorhandene Potentiale heben - damit die Region auch in Zukunft so lebenswert bleibt.“

Wer Interesse an der Mitarbeit im regionalen Strategieprozess hat, kann sich Regionsbüro melden: office@elsbeere-wienerwald.at.