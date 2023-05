Winter wieder zur Obfrau der Leaderregion Elsbeere Wienerwald gewählt

Die Teilnehmer der Generalversammlung Foto: Region Elsbeere Wienerwald

Region Wienerwald Wahlen fanden bei der Generalversammlung der Leader- sowie der Klima-und Energiemodellregion Elsbeere Wienerwald statt. Im Rahmen der Generalversammlung, die im Neulengbacher Rathaus stattfand, wurde der Vorstand neu gewählt und für weitere drei Jahre bestätigt.

Die bisherige Obfrau der Region Elsbeere Wienerwald, die Maria Anzbacher Bürgermeisterin Karin Winter, wurde von den Mitgliedern für eine weitere Amtszeit wiedergewählt. „Winter hat in ihrer bisherigen Amtszeit als Obfrau hervorragende Arbeit geleistet und die Mitglieder der Region schätzen ihr Engagement rund um die Weiterentwicklung der Elsbeere Wienerwald sehr“, wird seitens Leader betont. Auch Winters beide Stellvertreter wurden wieder gewählt: Bürgermeister Michael Göschelbauer aus Altlengbach und Hermann Rothbauer aus Michelbach. „Die Neuwahl des Vorstands war ein wichtiger Schritt für die Region“, hält Leader-Managerin Christina Gassner fest. Die neue Förderperiode bei Leader startet am 1.Juli, die der Klima- und Energiemodellregion läuft seit 1. Mai. Viele neue Themen werden darin Platz finden und erneut Fördergelder in die Region holen. Ab Juli startet ein Förderaufruf für Jugendprojekte. Abschlussworkshop

am 12. JuniWie berichtet hat die Leaderregion ja einen Schwerpunkt auf Verbesserungen im Jugendbereich gesetzt. In Umfragen wurden die Wünsche und Ideen der jungen Menschen erhoben, in Workshops wird an der Umsetzung dieser Vorschläge gearbeitet. Das Jugendprojekt läuft noch bis Ende Juni. Am 12. Juni findet um 18 Uhr der Abschlussworkshop im Rathaus statt.

Die wiedergewählte Obfrau Karin Winter macht auch einen allgemeinen Aufruf: „Es geht weiter in der Regionsarbeit, wer gute Ideen hat zur Weiterentwicklung unserer Heimat, soll sich gerne im Regionsbüro melden.“ Zu erreichen ist das Büro unter office@elsbeere-wienerwald.at. Region Elsbeere Wienerwald (Die Bürgermeister des neu gewählten Vorstands mit Obfrau und Regionsgeschäftsführern: 192606; Die Generalversammlung: 192724, Auditorium: 194214)

Bei der Generalversammlung konnten die Mitglieder der Region Elsbeere Wienerwald auch über wichtige Themen und Aktionen sprechen. Auch über Finanzen und Förderungen wurde informiert. „Außerdem freuten sich die Mitglieder über eine auflockernde Darbietung von den Zukunftsalchemisten, die als Zeitreisende aus dem Jahre 2040 berichteten und so manches Lächeln in die Gesichter der Zuhörer:innen zauberten“, so Christina Gassner .



