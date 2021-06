In der Stadtgemeinde Neulengbach gibt es seit dem Jahr 2010 eine Initiative gegen die Lebensmittelverschwendung: Das Rote Kreuz betreibt mit freiwilligen Helfern die Team Österreich Tafel . Jeden Samstag werden im BORG Neulengbach Lebensmittel an bedürftige Menschen verteilt.

Allein in den vergangenen drei Jahren wurden über 180.000 Kilogramm Lebensmittel weitergegeben. Im Jahr 2020 haben fast 2.000 Haushalte mit über 6.000 Personen Lebensmittel erhalten. Heuer wurden bereits an die 30.000 Kilo Gebäck, Gemüse, Obst und andere Produkte verteilt. Ohne diese Initiative wären all diese Produkte im Müll gelandet. „Wir sind wirklich stolz, dass wir durch unsere Team Österreich Tafel einen wertvollen Beitrag gegen die Verschwendung von Lebensmitteln leisten und gleichzeitig Familien mit kleinem Einkommen unterstützen können“, sagt Bezirksstellenleiter-Stellvertreter Daniel Rauchecker.

Pro Ausgabe sind 10 bis 15 freiwillige Helfer im Einsatz, um nicht verkaufte, aber noch verwendbare Lebensmittel von Geschäften in der Region, in Böheimkirchen und Sieghartskirchen abzuholen und im BORG Neulengbach auszugeben. „Alle großen Lebensmittelketten und auch Bäckereien in Neulengbach machen mit und spenden Lebensmittel“, freut sich Daniel Rauchecker.

Die Team Österreich Tafel wurde im Mai 2010 in Neulengbach gestartet. Die Nachfrage ist nach wie vor groß. Neue Helferinnen und Helfer sind immer willkommen.

In St. Pölten gibt es neben der Team Österreich Tafel noch einige andere Initiativen, um das Wegwerfen von Lebensmitteln zu vermeiden, zum Beispiel den soogut-Markt.

An diesem Standort werden wöchentlich 26 Tonnen Lebensmittel gerettet. Hauptsächlich Obst und Gemüse, Brot und Gebäck, Molkereiprodukte wie Milch, Käse oder Joghurt sowie Mineralwasser und Fruchtsäfte bekommt der Sozialmarkt von seinen Partnern. Freiwillige holen die Waren von mittlerweile 85 Stellen täglich ab. 15.800 Menschen mit geringem Einkommen können so am Standort mit günstigen Lebensmitteln versorgt werden. Zusätzlich zum Markt in der Eybner straße 13 in St. Pölten steht das soogut-Mobil am Mittwoch und Freitag an drei Stationen.

Für alle geöffnet ist jetzt wieder das Restaurant. „Wir haben zwar auch in den letzten Monaten täglich gekocht und unsere Mittagsmenüs als Take-away angeboten. Doch für unsere Gäste ist das gemeinsame Essen in Gesellschaft ein wichtiger Tageshöhepunkt“, erzählt Marktleiter Ingomar Golob. Erster Anlass, die Kapazitäten der Küche voll zu nützen, war das Batjam. Für die kreativen Jugendlichen wurden Mittagessen vorbereitet und Verpflegungssackerl gefüllt. „Es ist schön, dass wir auch als Jugendzentrum zur Lebensmittelrettung beitragen können“, freute sich Steppenwolf-Leiter Michael Hogl mit den begeisterten Jugendlichen. Für die Mittagsgäste steht das soogut-Restaurant jetzt wieder mit 3G-Nachweis offen. Den Menüplan finden Sie auf www.soogut.at oder Facebook.

Eine spannende Möglichkeit, Lebensmittel zu retten, bietet „toogoodtogo“ . Überraschungssackerl mit stark vergünstigten Produkten kann man über die App erwerben und kurz vor Geschäftsschluss abholen. Der soogut-Markt nutzt die zusätzliche Möglichkeit ebenso wie seit rund einem Jahr die Bäckerei Hager, aber auch die Bäckerei Adria, Spar Gourmet, die Stöber Mühle Pfaffing, der Denns-Bio-Supermarkt und einige mehr.

In Sachen Lebensmittelrettung sind auch die Ehrenamtlichen von Foodsharing St. Pölten unterwegs. „Wir schätzen, dass wir mit unseren Partnerbetrieben 2020 zehn bis 15 Tonnen genießbare Lebensmittel gerettet haben“, erklärt Manuel Binder. Auch wenn viele Händler und Produzenten mit Sozialeinrichtungen zusammenarbeiten, blieben blinde Flecken. „Wir geben uns alle Mühe, diese zu finden und auch den letzten Salatkopf oder Kräutertee vor der Tonne zu bewahren“, so Binder. Die gehen in die Fairteiler im Sonnenpark, die rund um die Uhr für alle erreichbar sind. Es gehe nur darum, dass die Lebensmittel gegessen werden. Darum können alle Lebensmittel zu den Kühlschränken hinbringen und mitnehmen.