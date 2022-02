„Ich habe es nie schlecht getroffen“: Kirchstettnerin wird 100

Als zehntes von elf Kindern wurde Franziska Mühlbauer vor hundert Jahren geboren. „Ich bin als einzige noch übrig“, erzählt die rüstige Frau.

Nur mit einem Rollator als Gehhilfe kommt sie aus ihrem Zimmer im Pflegeheim zum NÖN-Gespräch. Seit sechs Jahren wohnt sie dort. „Ich fühle mich ganz wohl da“, meint sie.

Zlatan Plesko (Pflegedienstleitung), Bürgermeister Josef Friedl, Veronika Schauer (Heimleitung), Michaela Doppler (Wohnbereichsleitung) gratulierten Franziska Mühlbauer zum 100er. Foto: privat

Davor hat sie mit ihrer Familie in Kasten gelebt. Ihr Mann ist bereits verstorben. Stolz ist Franziska Mühlbauer auf ihre Kinder.

Immer wieder erzählt sie im Interview von ihnen: „Ich habe einen Sohn und eine Tochter, beide sind Lehrer geworden. Mit ihnen hat es nie Differenzen gegeben.“

„Ich wollte eigentlich nie so alt werden. Ich hatte einige Krankheiten, bin aber immer davon gekommen.“

Die Tochter sei gerne gereist und der Sohn ein leidenschaftlicher Fußballer gewesen. Auch einen Enkel und einen Urenkel gibt es. „Sie kommen mich häufig besuchen“, freut sie sich.

Dass sie einmal hundert Jahre werden würde, damit hat Mühlbauer nicht gerechnet. „Ich wollte eigentlich nie so alt werden. Ich hatte einige Krankheiten, bin aber immer davon gekommen“, sagt sie. „Ein bisschen steif“ sei sie mit dem Alter geworden. Sie ist aber froh, dass ihr nichts wehtut. „Meine Füße tragen mich noch gut.“

Wenn es gerade nicht so kalt ist wie jetzt, unternimmt sie gerne Spaziergänge an der frischen Luft oder nimmt am Bewegungskurs teil. Auch das Bett macht sie selbst, erzählt eine Pflegekraft. „Das hat einen bestimmten Grund: Weil ich Wasser in den Füßen habe, muss ich sie hoch lagern und richte mir dann alles selbst her“, fügt die 100-Jährige hinzu.

„Bei elf Kindern, da war was los“

Sie sei es außerdem immer gewohnt gewesen, zu arbeiten. Mitgeholfen hat sie früh auf dem elterlichen Bauernhof in Dörfl. „Bei elf Kindern da war was los. Wir haben gut gelebt und einen guten Vater gehabt“, erinnert sie sich.

Noch heute denkt sie gern an ihn zurück. „Er hat es verstanden Fleisch – besonders das Geselchte – zu richten.“ Fleisch isst die rüstige Frau auch heute noch gern. „Linsen und Mehlspeisen mag ich dafür weniger“, lacht sie.

Einen bleibenden Eindruck hat auch der Huber-Lehrer hinterlassen. „Den werde ich nie vergessen. Er hat uns so viel beigebracht, zum Beispiel Stenografieren – obwohl wir nicht in die Hauptschule gegangen sind.“ Bis zu hundert Kinder waren damals in einer Klasse.

Als Schneiderin selbstständig tätig

Im Zweiten Weltkrieg musste sie der Luftwaffe dienen. „Sie haben dort Mädchen gesucht, die die Flugzeuge putzen. Lange war ich aber nicht dort. Der Krieg war schon bald darauf vorbei“, erzählt die ausgebildete Schneiderin. Ihr Handwerk lernte sie bei einer jungen, tüchtigen Lehrherrin in Kasten.

„Ich war ihr erstes Lehrmädchen“, erinnert sie sich. Acht Jahre lang war sie bei ihr tätig. Danach hat sich Franziska Mühlbauer selbstständig gemacht und sogar ihre Nichte ausgebildet. Als die Augen nicht mehr wollten, ging sie in Pension.

„Ich habe es nie schlecht in meinem Leben getroffen“, ist sie rückblickend zufrieden. Bereit zu sterben wäre Mühlbauer aber schon: „Ich wünsche mir nur, dass es schnell geht.“

