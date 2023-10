Beate Maxian und René Freund begeisterten im Laabental das Publikum

Eine große Besucherschar lauschte in der Aula der Mittelschule Laabental gespannt den beiden charismatischen Autoren, die ihre neuesten Werke vorstellten. René Freund, vielen bekannt durch seine Kolumnen im Kurier, las aus „Wilde Jagd“. Beate Maxian präsentierte den erst vor ein paar Tagen erschienenen Krimi „Ein tödlicher Jahrgang“, Auftakt zu einer Serie in Winzerkreisen der Wachau. Beide fanden großen Anklang und erhielten viel Applaus und signierten im Anschluss an die Lesung ihre Werke, die zahlreich am Büchertisch erstanden wurden.

Passend zur Thematik bot das Team des Vereins Bücher- & Medienzentrum am Buffet Weine aus der Wachau an, die reißenden Absatz fanden. „Selbstverständlich sind beide Romane in der Bücherei altlengbuch entlehnbar sowie alle weiteren Werke der beiden Autoren auch“, hält Gerlinde Müller, die Leiterin der Bibliothek, fest.

Am Montag, dem 30. Oktober wird um 19 Uhr 30 im Hotel Steinberger das nächste Literaturcafé stattfinden. Gerlinde Müller liest passend zu Halloween und dem keltischen Samhain Gruselgeschichten des berühmten amerikanische Autors Edgar Allan Poe.