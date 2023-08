Eva Rossmann zu Gast beim Kultursommer Neulengbach

Eva Rossmann war im Innenhof des Gerichts zu Gast und las aus ihrem Buch „Tod einer Hundertjährigen“. Die Autorin, die Mitinitiatorin des Frauenvolksbegehrens ist, erzählte von ihrer zweiten Heimat Sardinien, wo sie fast die Hälfte des Jahres verbringt, und wie die Idee zum Buch „Tod einer Hundertjährigen" entstanden ist. Aus dem Inhalt des Romans las die Schriftstellerin Passagen vor. Die Geschichte spielt im rauen Hochland in Ogliastra, wo die Menschen teilweise noch wie vor 80 Jahren leben und besonders alt werden. Diese Gegend zieht nicht nur Wissenschaftler an. Auch Geschäfte mit diversen Präparaten aus dem innersten Festland der italienischen Insel boomen. Als die 102-jährige Tzia Grazia stirbt, behauptet deren beste Freundin - immerhin schon 105 Jahre alt -, dass dies kein natürlicher Tod gewesen sei. Das Interesse der Wiener Journalistin Mira Valensky und ihrer Freundin Vesna Krainer ist geweckt.

Geweckt war auch das Interesse der Besucher, und die Bücher, die die Autorin mitgebracht hatte, waren bald alle signiert und verkauft.

Der Leiter der Stadtbibliothek, Ewald Furtmüller, freute sich, dass er so viele Gäste im Innenhof des Gerichts begrüßen konnte. Für die Musik vor und nach der Lesung sorgten Anna Furtmüller-Strasser mit ihrer wunderbaren Stimme und ihr Begleiter Antonis Vounelakos auf der Gitarre. Mit den Liedern „Bello impossibile“ von Gianna Nannini und „Petit Fleur“ von Sidney Bechet zu Beginn und mit den Liedern „The girl from Ipanema“ von Antonia Carlos Jobim und „Nothing compares to you“ von Sinead O’Connor am Ende der Lesung begeisterten sie die Zuschauer und erhielten dafür lang anhaltenden Applaus. Ein gelungener Abend im Rahmen des Neulengbacher Kultursommers, der sich langsam, aber sicher seinem Ende nähert.