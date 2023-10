„Häfenelegie“ in Neulengbacher Galerie

Das Stück entstand 1965 nach einem Haftaufenthalt des Schauspielers: Im Alter von 25 Jahren wollte Seeböck nach einem Heurigenbesuch mit einem Freund bei zwei Küchenmädchen im oberen Stockwerk eines Wirtshauses in Grinzing fensterln. Die beiden wurden für Einbrecher gehalten und von der Polizei gestellt. In den Akten stand, Seeböck habe eine Boxerstellung eingenommen, „aus Notwehr“, wie er beteuerte. Die Polizei sah dies jedoch anders, und Seeböck wurde wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt zu viereinhalb Monaten Gefängnis, verschärft durch hartes Lager und einen Fasttag pro Woche, verurteilt.

Die Bezeichnung, eine hybride Bildung aus dem Dialektwort der Gaunersprache „Häfen“ für „Gefängnis“ und „Elegie“ – „Literarische Form eines ernsten traurigen Gedichts“ - ist Programm für die vielfältige sprachliche Ausdrucksweise in dem Stück, die von der Schriftsprache des Erzählers über die Rede von Richtern und höheren und niedrigen Beamten bis zum Jargon der Insassen reicht. In kurzen in Prosa verfassten Abschnitten, die stereotyp mit dem „Es wird ihnen eine Lehre sein“ seines Richters am Schluss der Urteilsbegründung enden, setzt er sich mit der Ungleichbehandlung seiner Person im Vergleich zu anderen, die desselben Deliktes für schuldig befunden wurden, auseinander, berichtet von seiner Verwendung in der Landwirtschaft in Schwarzau als Mitglied einer „Elitetruppe“ und erzählt von allerlei Ereignissen und Begegnungen, die so manches Stück Lebensphilosophie und so manchen kriminellen Tipp offenbaren.

Rudi Hausmann, der selbst mit Dialekt aufgewachsen ist und seit 1996 als Rezitator in Bühnendeutsch und Wiener Mundart literarische Werke von Balladen bis Adventlesungen zu Gehör bringt, kennt das Werk, das 1965 entstand und von Kurt Sobotka am Kärntnertortheater uraufgeführt wurde, bereits aus seiner Jugend. Da es schon lange nicht zu hören war, war es ihm ein Bedürfnis, es wieder bekannt zu machen, und so kaufte er die Rechte und hielt mehrere Lesungen zusammen mit Robert Kern, der als Schlagzeuger dem gelesenen Wort einen dichten Klangteppich unterlegt. Die nächste Gelegenheit, seinen virtuosen Einsatz der ständig wechselnden Sprachebenen mitzuerleben, bietet eine Lesung am 21. Oktober um 17 Uhr in der Galerie im Ersten Stock in Mödling, Babenbergergasse 24.