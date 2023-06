Lesung in Neulengbach: „Die Stimme der Mutter“

Stadtbücherei und Stadtgemeinde luden zur einer Lesung im Rathaussaal. Ernst Strouhal las aus seinem Buch „Vier Schwestern“. Das Buch handelt von vier Frauen, welche nach dem Anschluss an Deutschland fliehen mussten. Buchautor Ernst Strouhal ist der Sohn der einzigen dieser vier Frauen, die nach dem Krieg nach Österreich zurückkam. Im Buch erzählt er von einem Stück unwiederbringlicher Kultur und gibt damit seiner eigenen Mutter und seinen drei Tanten eine Stimme. Die Direktorin des Instituts für jüdische Geschichte Österreichs Martha Keil moderierte den Abend.

„Wir waren von der Lesung Strouhals im Haus der Geschichte in St. Pölten so sehr begeistert, dass wir im Anschluss an die Lesung beim Buchautor um einen Termin für eine Lesung in Neulengbach angefragt haben", erzählt Ewald Furtmüller. Der Büchereileiter freute sich über die Zusage und auch, dass sich Martha Keil bereit erklärte, die Moderation gratis zu machen. „Es ist auch ein schöner Zufall, dass exakt an diesem Leseabend, zu späterer Stunde, Ernst Strouhal in Radio Ö1 in 'Im Gespräch" zu hören ist", schwärmte Furtmüller.

„Ich freue mich ganz besonders, dass ich für eine Lesung nach Neulengbach eingeladen wurde und auch, dass diese Veranstaltung sehr gut besucht ist", sagte Strouhal und er fügte hinzu: „Ich finde es ganz wichtig, dass Bibliotheken und Schulen so aktiv sind, denn das sind die wichtigsten Muskeln im kulturellen Leben Niederösterreichs und überlebenswichtige Plattformen für Bildung und Demokratie."