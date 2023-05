Valerie Springer mit neuem Roman in Neulengbach

Ursula Fischer freut sich Valerie Springer in der Galerie bei einer Lesung begrüßen zu können. Foto: Monika Dietl

Valerie Springer präsentierte im Rahmen einer Lesung in der Galerie am Lieglweg ihren neuen Roman „Nachtkind“. Der Plot: Nach Jahren im Ausland kehrt Sophia in den Ort ihrer Kindheit zurück, um das Haus ihrer in der Zwischenzeit verunglückten Eltern zu verkaufen. Während sie tagsüber im dörflichen Alltagsleben vielfach auf Vorbehalte stößt und ihrer Entfremdung von ihren Wurzeln gewahr wird, begegnet ihr nachts ein geheimnisvolles Kind, das sie an ihr dunkles Geheimnis erinnert und sie zwingt, sich den Erfahrungen ihrer Vergangenheit zu stellen. Mit ihrer klaren und melodiösen Sprache schlug Springer die anwesende Zuhörerschar in ihren Bann. Detailreich, liebevoll und mit sehr gewähltem Wording skizziert sie plastisch und farbig Szenen, um die dadurch hervorgerufenen Emotionen auch dramaturgisch zu nützen. „Mir ist es wichtig, mit Worten Bilder zu malen“, so die Autorin, „wie in einem Film; auch die Rückblende verwende ich gerne, wie es der Film tut“.

Valerie Springer hatte, ähnlich wie die Protagonistin des Romans, lange Jahre in Indien und Jamaika verbracht. Sie arbeitete als Werbekonzeptionistin, Journalistin und Kulturredakteurin und genießt nun die Pension. Ihren Hauptwohnsitz hat sie in Neulengbach, verbringt kalte Wintertage gerne in Spanien und schreibt am liebsten in einem kleinen Domizil am Attersee, wo sie ihre Ruhe hat, wie sie lachend erzählt. Sie hat mehrere Romane und Kindergedichte, aber auch Sachbücher veröffentlicht; Spurensuche, Partnerschaft sind ihr als Themen wichtig, ein besonderes Anliegen, krebskranken Kindern Mut zu machen. Für ihr Werk erhielt sie mehrere Förderungen des Bundesministeriums für Unterricht, Kunst und Kultur und wurde mit dem Theodor-Körner-Preis für Literatur ausgezeichnet.

Für die Lesung dankte das Publikum betroffen und begeistert mit langem und herzlichem Applaus. Im Anschluss signierte sie gerne Exemplare ihres Romans, während die Gäste sich an einem köstlichen Buffet stärkten.

