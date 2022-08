Standing Ovations bei Neulengbacher Komödienspielen

Werbung

„Das Geheimnis der 3 Tenöre“ wurde am Samstag zum letzten Mal gelüftet. Wie die Premiere, so fand auch die letzte Vorstellung witterungsbedingt im Lengenbacher Saal statt, was dem Erfolg aber keinen Abbruch tat. Das Publikum zeigte sich von Leistungen der Schauspieler begeistert, besonders dort, wo tiefe menschliche Sehnsüchte und auch so manche persönliche Schwäche zum Vorschein kamen, und applaudierte lange.

Theresa Prammer, Judith Rumpf, Alois Frank, Christoph-Lukas Hagenauer, Marius Lackenbucher, Joseph Prammer und Klaus Schaurhofer sorgten für insgesamt zehn vergnügliche Theaterabende. Auch das Team der Schauspielakademie war mit dabei.

Die Bilanz des Ensembles fällt äußerst positiv aus: „Es war so ein Vergnügen. Das Stück ist super angekommen, alle sind gesund geblieben und auch mit dem Wetter sind wir zufrieden“, sagen Theresa und Joseph Prammer, die Regie bei der Komödie von Ken Ludwig geführt haben.

Sieben Vorstellungen könnten wie geplant im Innenhof des Gerichts stattfinden, drei Vorstellungen wurden wetterbedingt in den Lengenbacher Saal verlegt. Auch mit den Besucherzahlen zeigen sich die Veranstalter zufrieden: „Es waren etwa zehn Prozent mehr Besucher als vergangenes Jahr, was für Covid-Verhältnisse super ist.“

Besonders gefreut hat sich das Ensemble über die Standing Ovations bei der letzten Aufführung. „Jetzt sind wir froh, dass es so toll gelaufen ist, aber auch ein bisschen wehmütig, dass es vorbei ist. Und wir freuen uns sehr auf die Komödienspiele 2023.“

