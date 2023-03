Maria Anzbach: Schaustellerei probt auf Hochtouren

Die Theatergruppe „Schaustellerei“ probt auf Hochtouren, schließlich ist am Freitag, 17. März Premiere, vier weitere Aufführungstermine stehen bis 25. März auf dem Programm. Gespielt wird „Der Kirschgarten“ von Anton Tschechow.

Warum wird ein Werk eines russischen Autors gespielt? Das wollte die NÖN von Regisseur Jürgen Heigl wissen. Seine Antwort: „Anton Tschechow ist 1904 gestorben, und schon deshalb weder für den Putin-Krieg gegen die Ukraine verantwortlich, noch in der Lage, wie viele heutige russische Künstler und Künstlerinnen, sich davon zu distanzieren. Auch wurde das Stück von Julia Vogl Jahre vor dem Krieg ausgesucht. Aber beide Antworten greifen zu kurz.“

Die Schaustellerei Maria Anzbach habe seit Beginn ihres Bestehens auf Theaterstücke gesetzt, von denen viele keine leichte Kost waren und oftmals gesellschaftliche Absonderlichkeiten, Lebenslügen und deren Demaskierungen ins Zentrum ihrer Inszenierungen gestellt: Da war die Verlogenheit der patriarchalen bürgerlichen Ehe in Ibsens „Nora“, die Widerwärtigkeit des Kleinbürgerlichen in den „Geschichten aus dem Wienerwald“, das schockierende Psychogramm einer fanatisierten Dorfgemeinschaft in der „Hexenjagd“, die lächerliche Hypochondrie im „Eingebildeten Kranken“ und jetzt eben – topaktuell – die Einblicke in die russische Seele, wie wir sie literarisch verarbeitet in einer faszinierenden Verdichtung erleben.

„Tschechows scharfsinniger Blick, wiewohl 120 Jahre alt, führt uns eine russische Gesellschaft vor Augen, in der vieles dem Untergang geweiht ist“, so Heigl. Und weiter: „Die abgehalfterten Besitzenden erkennen die Zeichen der Zeit nicht und leben in ihren dekadenten Traumwelten, die Armen sind teils gewitzt, teils opferbereit, teils aufbegehrend, Opportunisten machen rasches Geld. Neues erscheint am Horizont, vieles ist unklar, die Besitzenden prügeln ihre Untergebenen, das ehemals große und starke Reich gibt es nicht mehr. Oder hat es vielleicht nie existiert?“ Das Theaterpublikum könne sich selbst ein Bild machen, ob Tschechows Russland 1903 etwa Russland 2023 ist.

Premiere: Freitag, 17. März, um 19 Uhr, im Gemeindezentrum Maria Anzbach. Weitere Vorstellungen: Samstag, 18. März, 19 Uhr. Sonntag, 19. März, 18 Uhr. Freitag, 24. März, 19 Uhr. Samstag, 25. März, 19 Uhr

Kartenbestellung: karten@schaustellerei-maria-anzbach.at oder per SMS an: 0676/6104180

