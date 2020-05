Rund 60 freiwillige Helfer gibt es derzeit in der Gemeinde, die unter der Koordination von Gemeinderätin Cony Künstler, den Unimarkt und den Gemeinde-Lieferdienst unterstützen. Der Lieferdienst funktioniert über einen Anruf bei der Gemeinde unter 02772/52481-25. Die Bestellung wird an den Unimarkt weitergeleitet, von den Helfern zusammengestellt und mit dem Privat-Auto direkt nach Hause geliefert. Gleichzeitig stellen bei Bedarf die Mitarbeiter der Apotheke Maria Anzbach auch Medikamentenbestellungen zusammen, welche von den Helfern ebenfalls mitgeliefert werden. Die Übergabe erfolgt kontaktlos, die Bezahlung über einen Bankeinzug. Oftmals ergibt sich nach Lieferung auch ein kurzer Plausch am Gartenzaun, über den sich Helfer und Besteller freuen. Dass es für die Helfer stressig werden kann, zeigen die schon 125 Lieferungen, welche schon erfolgreich zugestellt wurden.

Ein weiteres Angebot in der Gemeinde ist der Plauderdienst „Anzbach am Apparat“. Nach dem Motto „Wir treffen uns derzeit nicht, aber wir hören nicht auf, miteinander zu reden“ hat jeder unter 02772/52481-300 die Möglichkeit zum ungezwungenen Plaudern. Maria Endemann-Kreinig, eine der Telefonistinnen, berichtet: „Unsere zwischenmenschlichen Kontakte zu trennen, das schafft kein Virus. Man merkt, dass viele Anrufer zur Risikogruppe gehören und deswegen froh sind jemanden zum Reden zu haben.“

Aber nicht nur die ältere Generation ruft an, vergangene Woche meldete sich eine Zwölfjährige, die sich bei der Gestaltung ihres Kunstprojekts für die Schule nicht ganz sicher war. Glücklicherweise hatte Vizebürgermeister Helmut Peter, selbst Schuldirektor, gerade Telefondienst und konnte der Schülerin Tipps geben. Bürgermeisterin Karin Winter lobt das Engagement der Bürger: „Es macht mich sehr stolz, dass sich viele Maria Anzbacher gefunden haben, beim Freiwilligendienst mitmachen.“