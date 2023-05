Junge Talente begeisterten bei Benefizkonzert in Neulengbach

Am 13. Mai veranstaltete der Lionsclub Wienerwald unter dem Motto „Prima la Musica – Wir musizieren gemeinsam“ ein Benefizkonzert im Lengenbacher Saal, das zahlreiche Besucher anlockte. Professor Thomas Kreuzberger, Pianist, langjähriger Lehrer an der Universität für Musik und darstellende Kunst, Bundesfachbeirat im Musikjugendbewerb „Prima la Musica“ und selbst Mitglied im Lionsclub, konnte prämierte Teilnehmer des Bewerbes sowie Studenten der Universität und ehemalige Schüler gewinnen. Auf dem Podium stellte Kreuzberger die Ziele des Lionsclub vor: Menschen zu helfen, die Hilfe am nötigsten brauchen. Dann führte er durch das abwechslungsreiche Programm: Peter Fohringer spielte, begleitetet vom Studenten Juan Pablo Simón, auf der Trompete eine Komposition seines Lehrers Peter Vami; der noch jüngere Jonathan Jandl brachte auf der Blockflöte ein Stück des Komponisten und Arrangeur Daniel Hellbach zu Gehör und wurde von Reginaldo Mordenti unterstützt; Tanja Riff, selbst Schülerin des Hochbegabtenlehrganges, brillierte am Piano mit einem Sonatensatz von Carl Maria von Weber und einer „Toccatina“ von Nicolai Kapustin; den berühmten 2. Satz des Konzertes in Es-Dur, das Joseph Haydn für die damals neu entwickelte Klappentrompete geschrieben hatte, interpretierte Stefan Kerschbaumer, kostbar und berührend; virtuos meisterte Michael Terzinsky die kurze „Transzendental-Etude Nr. 1“ von Franz Liszt; Svitlana Moskalenko, die nach der Flucht der Familie aus der Ukraine in Wien die Aufnahmsprüfung für den Hochbegabtenlehrgang an der Universität bestanden hatte, musizierte liebevoll und differenziert Mozarts Variationen zu „Ah vous dirai-je, Maman“ (hierzulande besser bekannt als „Morgen kommt der Weihnachtsmann“) sowie eine Etude von Franz Liszt; dann noch einmal Trompete: Felix Fasching spielte, souverän und einfühlsam von Lydia Petzold begleitet, zuerst den schwermütigen und melodiösen 2. Satz einer Sonate von Thorwald Hansen (op.18), bevor er die Konzertetüde op. 49 von Alexander Gödicke virtuos und differenziert interpretierte.

Die Darbietungen eines Geigenquartetts, die im Programm vorgesehen waren, mussten entfallen, da 3 der 4 Musiker erkrankt waren; so setzte sich Kreuzberger selbst mit seiner Schülerin Xi Wang ans Klavier; vierhändig rundeten die beiden den klassischen Teil des Abends mit Schuberts „Valses Sentimentales“ und Brahms „Ungarischen Tanz Nr. 5“ ab.

Nach der Pause begeisterte eine Jazzformation, bestehend aus Polina Stepura – Gesang, Herwig Neugebauer – Bass, Konstantin Schmid – Klavier und Alexander Terzinsky – Schlagzeug mit der Eigenkomposition des Pianisten „Nothing but peace“ sowie den Klassikern „The Girl from Ipanema“ (Antonio Carlos Jobim), „It could happen to you“ (Jimmy van Heusen) und „Sunny“ (Bobby Hebb) die Zuhörer. Die dringend geforderte Zugabe wurde doch nicht gewährt, diese war schon für Christian Terzinsky reserviert, der aus 4 vom Publikum zugerufenen Tönen adhoc eine Komposition formte, was mit tosendem Applaus honoriert wurde. Herbert Hayduck brachte, begleitet von Neugebauer und Terzinsky noch zwei Ständchen: eines als Dank an Thomas Kreuzberger für seinen Einsatz bei diesem Nachmittag, eines auf das 30jährige Bestandsjubiläum des Lionsclub Wienerwald. Im Anschluss drückte Herbert Böhm den ausübenden Künstlern seinen Dank aus und überreichte – dem jugendlichen Alter entsprechend – Schokolade. Zuletzt bedankten sich Herbert Böhm und Thomas Kreuzberger bei Terzinsky für dessen stete Bereitschaft, seine Kunst in den Dienst des Lionsclub zu stellen, mit einer Flasche Wein. Das Publikum dankte nochmals mit frenetischem Applaus.

