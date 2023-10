Poesie-Festival in Kirchstetten fand großen Anklang

Auf Einladung des unabhängigen Literaturhauses Niederösterreich, des Archivs für Zeitgenossen an der Donau-Uni Krems und des Vereins ZeitZeigen kamen am Wochenende internationale Literatinnen und Literaten nach Kirchstetten, um sich mit dem dichterischen Werk von W.H. Auden auseinander zu setzen. Im Rahmen von zwei Lesungen im Schloss Totzenbach wurden Neudichtungen vorgestellt, die sich vom Werk Audens inspirieren lassen. Am Samstag wurde zudem das von der Gemeinde Kirchstetten und dem Land NÖ finanzierte neue „Auden-Denkmal“ am Bahnhof Kirchstetten eröffnet. Das Festival fand auch überregionale Beachtung.

Die Gastgeberschaft im Schloss Totzenbach übernahm einmal mehr die Familie Berger, die das malerische Schloss Totzenbach in eine ideale Kulisse für das Festival verwandelte. Mehr als 200 Gäste besuchten das Festival im Laufe des Wochenendes. „Es freut uns sehr, dass die beiden Abende so viele Menschen begeistern konnten", zeigt sich Herbert Berger erfreut, Sein Dank gilt auch den freiwilligen Helferinnen und Helfern aus Totzenbach, die sich engagiert haben. Gäste kamen dabei sogar aus Schweden, Polen und Deutschland nach Kirchstetten.

Am Freitagabend stellten die Dichter Rafael Urweider und Armin Senser aus der Schweiz sowie Christoph W. Bauer aus Innsbruck ihre Werke vor. Der Literaturwissenschaftler und Dichter Ferdinand Schmatz, der selbst familiäre Verbindungen in die Gegend hat, leitete den Abend mit einem Vortrag zum Werk Audens ein. Besonders viel Applaus gab es für die musikalische Umrahmung, die der international bekannte Musiker Marwan Abbado auf der Oud, einem arabischen Saiteninstrument besorgte.

Am Samstag stand zunächst ein bewegendes Gedicht der slowenischen Autorin Anja Zag Golob im Mittelpunkt, das sich mit der Flutkatastrophe in Slowenien im Sommer 2023 auseinandersetzte. Golob gelang es, mit der Lesung in deutscher und englischer Sprache auch eine beeindruckende Atmosphäre zu schaffen. Danach lieferten Natascha Gangl und das Musikprojekt „3 Knaben Schwarz“ rund um Helmut Neundlinger eine nicht weniger ansprechende Auseinandersetzung mit Audens Werk rund um sein Haus. In einem raffinierten Zusammenspiel von Stimme und Musik schufen sie ein echtes Klangkunstwerk, das sich eine Aufzeichnung und überregionale Ausstrahlung verdient hätte.

Zum Abschluss kam am Samstag auch das Projekt „Auden-Denkmal", das die Gemeinde Kirchstetten über mehrere Jahre begleitet hat. Unterbrochen durch die Corona-Pandemie gelang es heuer, die Installation fertigzustellen. Im Zentrum steht der VW Käfer W.H. Audens, der nach seinem Tod nach Zwischenstationen insbesondere aufgrund der verdienstvollen Arbeit der ehemaligen Vizebürgermeisterin Maria Rollenitz vor der Verschrottung gerettet wurde.

Der angesehene Museumsarchitekt Peter Karlhuber gestaltete für den Wagen eine garagenartige Denkmalinstallation, die ab sofort die Gäste am Kirchstettener Bahnhof begrüßt. In Vertretung von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner eröffnete Gabi Ecker von der Kulturabteilung des Landes Niederösterreich gemeinsam mit Bürgermeister Josef Friedl das Denkmal. Um das leibliche Wohl der Besucher sorgte sich einmal mehr ein Freiwilligen-Team um die stets besonders engagierte Gemeinderätin Grete Maron.

Seinen Abschluss fand das Festival mit einer Matinee am Sonntag, bei der die Kirchstettener Dichterin Simone Hirth, der Historiker und Leiter des Dokumentationszentrums Wien, Andreas Brunner, die beiden Literaturwissenschaftler Sandra Mayer und Timo Frühwirth das Werk Audens auch aus heutiger Perpektive beleuchteten. Insgesamt betrachtet war das Wochenende ein schöner Erfolg für die Veranstalter. Entsprechend positiv die Bilanz: „Wir danken der Gemeinde Kirchstetten und der Familie Berger für die Möglichkeit, das Festival hier durchführen zu können“, so die beiden Organisatoren Michael Stiller und Helmut Neundlinger unisono. Fortsetzung folgt!

Im Schloss Totzenbach fanden die Lesungen statt: Rafael Urweider, Christoph Bauer, Armin Senser, Bürgermeister Josef Friedl und Vize Thomas Meyer, Peter Hoffmann vom Verein Zeitzeigen sowie Uschi Liebmann vom "Treffpunkt Bibliothek" und Helmut Neundlinger vom Literaturarchiv in Krems. Foto: Chahrour

Gastgeberin Johanna Berger mit Josef Bürgmayer, Wolfgang Krammer, Hans Wecer, Maria Rollenitz, Marcel Chahrour, Peter Hoffmann und Ingrid Posch. Foto: Chahrour