Maria Anzbachs Mühle: Anfang April geht’s mit neuen Pächtern los

Horst Hofbauer, Pächter vom Lokal Brachetti in Neustift-Innermanzing, und sein Partner Raoul Donschachner haben mit ihrem Konzept den Gemeinderat überzeugt. Sie werden die Mühle übernehmen, am 1. April soll sie eröffnet werden.

Der leidenschaftliche Koch Horst Hofbauer führt das Brachetti seit sechs Jahren. „Ich lege Wert auf höchste Qualität der Produkte und Speisen“, erzählt er. In der Mühle, die unter dem Namen „Servus – Brachetti“ eröffnen wird, werden neben österreichischer traditioneller Küche italienische Spezialitäten angeboten. „Es soll den Charakter eines Dorfwirtshauses mit mediterraner Küche bekommen“, schwärmt der Küchenchef.

Zusätzlich will er Kulturveranstaltungen, Weinverkostungen und kulinarische Höhepunkte wie Heringschmaus oder Trüffelabend bieten. „Wir freuen uns sehr darauf, ein integraler Bestandteil des Gemeindelebens in Maria Anzbach zu werden, und wir werden nicht eher ruhen, bis unsere Aktivitäten alle involvierten Parteien glücklich machen: Die Bürgerinnen und Bürger von Maria Anzbach, den Gemeinderat und uns selbst natürlich auch“, so Hofbauer.

Der gemeinsame Weg wird am 1. April beginnen. „Das ist kein Aprilscherz, wir können es kaum noch erwarten loszulegen.“