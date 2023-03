Was passiert mit den gelben Säcken?

„Wir wollten wissen, was mit dem Inhalt der gelben Säcke denn jetzt wirklich passiert“, sagt Barbara Tinhofer vom Umweltstammtisch St.Christophen. Deswegen hat die Gruppe im Familienbetrieb Brantner eine gemeinsame Führung durch die Mülltrennungsanlage bei Herzogenburg unternommen.

Berge von gelben Säcken und deren Inhalte haben die Besucher über zahlreiche Transportbänder rasen gesehen. Nicht nur Verpackungsgebinde, sondern auch entsorgte Legoplatten, Spielzeugwale und sogar ein Plüsch-Spiderman kamen auf dem Förderband daher. Vieles wird noch in Handarbeit im 3-Schichtbetrieb feinsortiert. „Wir haben gelernt, dass man keine langen Netze, wie sie im Weihnachtsbaumverkauf oder der Landwirtschaft verwendet werden, in den gelben Sack füllen soll, denn diese Dinge verheddern sich und bringen die ganze Anlage zum Stehen, was fatale Folgen haben kann“, so die Info der Teilnehmer. Auch Handys gehören übrigens nicht in den gelben Sack. Sie können explodieren, was eine Gefahr für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter darstellt, die den Müll trennen.

