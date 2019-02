Für die Schüler der Mittelschule Laabental gab es am Freitag gleich zwei Theaterstücke anzusehen, eines davon in englischer Sprache. Am Vormittag brachte eine englische Theatergruppe das Stück „Der kleine Prinz“ Aufführung, auch die Schüler der Mittelschule Eichgraben wurden dazu eingeladen. Am Abend sorgte die Theatergruppe von Thomas Koller mit ihrer Kriminalkomödie Kommissarin X und der Rächer für gruselige Stimmung in der Aula der Mittelschule, die Musikband der Mittelschule sorgte für die notwendige Krimimusik.