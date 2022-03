"Volles Haus" in der St. Christophener Theaterei

Einen „magischen Abend“ erlebten die Besucher am Freitag in der Theaterei in St. Christophen. Die Theaterei-Bühne wurde in ein Blütenmeer verwandelt, „Magic Pedro“ begeisterte mit zahlreichen Kartentricks und Besucher wurden immer wieder auf die Bühne geholt und waren beim "zauberhaften Geschehen" direkt mit dabei. Kurzerhand wurde der Abend zu einem Benefizabend für die Ukraine.

„1.000 Euro sind an Spenden für unser Projekt zusammengekommen“ freute sich Sirus Madjderey, Mitglied des Zaubervereines. Renate Wieser und Hannes Hrovat von der Adler-Apotheke in Wien-Simmering beschaffen damit Medizin und transportieren diese direkt in die Kriegsgebiete. Über den tollen Erfolg freute sich natürlich auch Theatereichefin Christa Berger.

