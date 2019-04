Außerwöhnlich hohe Lufttemperaturen in den vergangenen Wochen und trockene Böden führten mancherorts bereits zu einem Waldbrand, wie etwa in der Vorwoche in Neustift-Innermanzing oder in Hainfeld.

„Deshalb ist erhöhte Vorsicht mit Feuer vor allem im Wald und in Waldnähe geboten“, betont Bezirksfeuerwehrkommandant Georg Schröder. Das dürfte einen Waldbesucher in Schröders Heimatgemeinde aber wenig interessiert haben, denn er ging am Freitagnachmittag in den Wald zwischen Sichelbach und Bauland und machte sich ein Feuer zum Grillen.

Ein aufmerksamer Autofahrer, der auf der Westautobahn nahe der Raststation Kesselhof unterwegs war, entdeckte das Feuer und schlug Alarm. Mit dem Hinweis auf einen „Brandverdacht“ machte sich die Feuerwehr Kirchstetten schließlich auf den Weg zum Einsatzort, um das Feuer zu löschen, was binnen weniger Minuten gelang.

Verständnis zeigte der Mann, der das Feuer gemacht hatte, allerdings wenig. „Er war komplett uneinsichtig“, berichtet Kirchstettens interimistischer Kommandant Stefan Mandl, der wie berichtet, nach dem Rücktritt von Andreas Heiss die Feuerwehr derzeit führt. Zusätzlich wurde die Exekutive über den Vorfall informiert.